Jenni Hermoso repudió a Rubiales y dijo que no volverá a la selección mientras siga al frente

Tras el discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales , donde se negó a dejar su cargo , Jennifer Hermoso emitió un comunicado para dejar en claro que el beso que le dio el dirigente en la premiación del Mundial femenino 2023 no fue consentido . Además, adelantó que mientras continúe la misma dirigencia al frente del fútbol español, no volverá a jugar para su selección.

En un texto publicado en sus redes sociales, Hermoso detalló que, a diferencia de lo que apuntó Rubiales en su discurso de más de media hora de esta mañana, no estuvo cómoda con la situación: "Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado ", sostuvo.

En cuanto al hecho en particular agregó: "En ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido ".

En ese sentido enfatizó: "La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona , en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos ".

"Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada".

Por otro lado, denunció que tanto Rubiales como otros integrantes de la RFEF le pidieron en reiteradas ocasiones que salga públicamente a hacer una declaración conjunta "para rebajar la presión sobre el presidente". Sin embargo, en todo momento se negó ya que consideró que "de hacerlo, quitaría aún más protagonismo a un momento tan especial para sus compañeras y para ella".

"Como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora. Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho, en el que yo me he visto involucrada, es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años".

Por último, cerró advirtiendo que, mientras se mantenga la dirigencia actual de la RFEF, no volverá a jugar con la camiseta de España: "Ante tal muestra de falta de respeto e incapacidad de reconocer los errores propios y asumir las consecuencias, he tomado la decisión de no volver a jugar para la Selección mientras continúen los actuales dirigentes".

Jenni Hermoso.jpg Jenni Hermoso, jugadora de la Selección española de fútbol femenino. Instagram: @jennihermoso

En este último punto la respaldaron 54 jugadoras españolas, entre ellas todas las campeonas del mundo, quienes también dejaron en claro que "no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes".

El mundo del fútbol en apoyo a Jenni Hermoso

En los últimos días, cientos de deportistas y dirigentes expresaron su apoyo a la jugadora de España luego del hecho que vivió en la premiación del Mundial 2023 el domingo pasado.

Sin embargo, el apoyo se hizo más fuerte este viernes después del discurso de Luis Rubiales donde apuntó contra "el falso feminismo" y aseguró que el beso que le dio a Jenni Hermoso había sido consentido.

Aitana Bonmatí, una de las compañeras de Hermoso expresó en su cuenta de Twitter: "Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera".

En el mismo sentido se expresó Alexia Putellas, dos veces ganadora del balón de oro y campeona del mundo con España. "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera", enfatizó.

El hecho no fue repudiado sólo en España sino que jugadoras de todo el mundo se refirieron al tema. Alex Morgan, estrella de la selección de Estados Unidos, también apuntó contra el comportamiento de Rubiales: "Me dan asco las acciones públicas de Luis Rubiales. Estoy del lado de Jenni Hermoso y de las jugadoras españolas. Ganar una Copa del Mundo debería ser uno de los mejores momentos en la vida de estas jugadoras, pero en cambio se ve ensombrecido por los ataques, la misoginia y los fracasos de la federación española".