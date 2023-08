Luis Rubiales se negó a renunciar por besar a una jugadora y hay polémica

Rubiales volvió a pedir perdón por su gestos y exclamó "¡No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir...!" , entre los aplausos de asambleístas presentes, y los entrenadores de lo equipos masculinos y femeninos Luis de la Fuente y Jorge Vilda .

El presidente comenzó pidiendo perdón por su gesto en el palco: "Quiero pedir perdón sin condiciones por los hechos que ocurrieron en el palco. En un momento de euforia en el que me agarré mis partes. Pero quiero mirar a Vilda. Perdí el control, miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de 'ole tus huevos'. Pido disculpas a la Casa Real, a la reina y a la infanta. Es un hecho poco edificante. Mis más sinceras disculpas. No me justifico", sostuvo.