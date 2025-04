Juanfer Quintero habló sobre una posible vuelta a River y el "pacto" con Racing

"Creo que no hace falta que vaya a River. Tiene un gran equipo, grandes jugadores y como hincha lo disfruto", comentó al respecto, sobre una inmediata vuelta a River.

En tanto, mencionó que tiene casa en Argentina, y confirmó que piensa volver a la Argentina en un futuro: "Pase lo que pase, voy a volver. Siempre voy a estar ligado, es mi segunda casa y mi mentalidad es ser un argentino más".

Con un año de contrato por delante, Quintero había forzado su salida de la "Academia" para volver a su país, Colombia, a estar cerca de su familia por motivos personales. Ante esto, la nueva dirigencia de Racing buscó no tener que pagar el costo político de verlo con otra camiseta en el fútbol argentino.

El "pacto de caballeros" con la dirigencia de Racing

Sobre la cláusula para no llegar a Núñez, Quintero dijo cómo fue el pacto: "Se lo expresé a Milito porque si me iba a River por ahí no les iba a caer bien. Les dije no iba a ir a River, por lo menos en ese momento. Se habló de no ir en un determinado tiempo".

Aclarado esto, el zurdo que marcó el gol más importante de la historia de los "Superclásicos" no cerró la puerta para una posible vuelta más adelante.

"Después de 37 años quedar campeón con Racing internacionalmente es algo muy bonito. Uno deja esas huellas, esas historias en el fútbol, pero realmente todo el mundo me conoce por River. Soy hincha de River, viví cosas maravillosas, aparte el entrenador (Marcelo Gallardo) es alguien muy cercano mío, siempre estoy ligado al club y se tomó esa decisión en un momento, pero el amor nunca va a cambiar", afirmó.