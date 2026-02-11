Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, consiguió un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno + Seguir en









El joven sacó un resultado inédito para la Argentina en la categoría esquí alpino Súper-G, en su debut en los JJ.OO. de Invierno 2026.

Tiziano Gravier consiguió un resultado histórico en el deporte argentino, al finalizar 28° en la categoría de esquí alpino Súper-G en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Milán-Cortina d'Ampezzo.

Gravier, que es hijo de la modelo Valeria Mazza, registró un tiempo de 1:29,06. En dicha categoría, el oro quedó en manos del suizo Franjo von Allmen, gracias a su marca de 1:25,32, mientras que la medalla de plata la consiguió el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (1:25,45) y la de bronce fue para el suizo Marco Odermatt (1:25,60).

El buen resultado le permitió a Gravier, de solo 23 años, mejorar el puesto número 30 obtenido por Nicolás Arsel en Salt Lake 2002, que representaba la mejor actuación para un argentino en la categoría.

De esta manera, Gravier se consolida como una de las grandes figuras argentinas en los deportes de invierno. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020, consiguió el 7° puesto, que también fue la mejor actuación de un argentino.

image El Cómite Olímpico Argentino se hizo eco rápidamente del gran resultado de Gravier: “Primera participación olímpica para Tiziano Gravier. Con determinación y gran solvencia, nuestro atleta hizo su debut en Milano.Cortina 2026. Partiendo desde el puesto 31, en una pista ya muy exigida por el paso de los competidores, logró finalizar en el luar 28”.

Antes de su participación en estos Juegos Olímpicos de Invierno, Gravier detalló en declaraciones televisivas cómo vive su familia la pasión por el deporte; “Hay un poco de todo. Mis hermanos me entienden más porque compitieron, son mis hinchas número uno. Mi papá es más estratega, le gustan los número y la velocidad. Y mamá es la que más sufre. Es a la que más miedo le da y a veces no le gusta tanto mirar”.