Juegos Olímpicos de Invierno 2026: en tres días se agotó el suministro de preservativos destinado a los deportistas

Alrededor de 2900 atletas compiten en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, que se extienden hasta el 22 de febrero.

Se agotaron los preservativos en las villas olímpicas y hay preocupación.

Los preservativos gratuitos para los atletas se agotaron en la Villa Olímpica de Cortina d'Ampezzo incluso antes de la mitad de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Según informó el diario italiano "La Stampa" 10.000 mil preservativos con el logo olímpico fueron distribuidos sin costo a los deportistas, pero todos se han terminado en Cortina, señaló el periódico.

No está claro si habrá una nueva reposición. Alrededor de 2900 atletas compiten en los Juegos de Invierno, que se extienden hasta el 22 de febrero, y aquellos que participan en las pruebas de montaña se alojan principalmente en Cortina. La otra Villa Olímpica se encuentra en Milán para las competiciones de patinaje artístico.

Juegos Olímpicos y el reparto de preservativos Tradicionalmente, en los Juegos de Verano e Invierno se proporcionan preservativos en las Villas Olímpicas. Esta práctica se inició por primera vez en 1988, en los Juegos de Verano de Seúl. Se dice que en los Juegos Olímpicos de París 2024 se distribuyeron alrededor de 300.000 preservativos, según fuentes.

"La Stampa" cita a un atleta, que prefirió permanecer en el anonimato, diciendo: "Las existencias se agotaron en solo tres días. Nos prometieron que llegarían más. ¿Pero quién sabe cuándo?".

El Comité Olímpico Internacional (COI) implementó estrategias para limitar las conductas sexuales, como camas de cartón en París 2024, aunque esta medida no tuvo el impacto deseado.