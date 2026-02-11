Cómo es la competencia en la que debuta hoy Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en los Juegos Olímpicos de Invierno

El joven argentino representa al en esquí alpino en Milano-Cortina 2026 con un debut que concentra expectativas y técnica pura.

Esta tiene una cita especial para el deporte argentino: Tiziano Gravier , hijo de la reconocida modelo Valeria Mazza, sale a pista por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 , una competencia que combina velocidad, precisión y nervios a flor de piel.

Con 23 años, Gravier llega a su bautismo olímpico después de años de entrenamientos, viajes y competencias que lo llevaron a picar en punta dentro de la escena del esquí alpino , la disciplina en la que Argentina tiene presencia junto a otros representantes nacionales.

La expectativa en redes y entre los fanáticos de los deportes de invierno argentinos está a la vista. No es solo la historia familiar lo que llama la atención, sino el camino personal del joven, que desde pequeño alternó influencias familiares con la exigencia de un deporte que exige estar listo y sostener el cuerpo en condiciones extremas de velocidad y giro.

El esquí alpino , la especialidad en la que compite Gravier, es quizá la modalidad más visceral entre las que se disputan en los Juegos de Invierno. El objetivo es bajar lo más rápido posible por un trazado delimitado por puertas o banderines en un recorrido pronunciado. Gana el competidor con el mejor tiempo.

Aunque parezca sencillo leído de corrido, hay detalles técnicos que hacen que cada centésima cuente. Los trazados cambian de longitud, inclinación y ritmo de curvas, y combinan secciones donde la velocidad puede superar los 120 km/h con zonas que exigen equilibrio fino y control absoluto del equipamiento.

Hay varias pruebas dentro del esquí alpino como desde descenso, donde la velocidad es protagonista, hasta slalom gigante, donde la precisión técnica toma la delantera. Según el cronograma olímpico, Gravier competirá en diversas pruebas durante estos Juegos, lo cual puede ofrecer una lectura mucho más completa de su rendimiento global en la pista.

Competir en esquí alpino no solo demanda fuerza física y técnica, sino también una lectura constante de la nieve y las condiciones climáticas, que pueden alterar el agarre y la visibilidad en cuestión de minutos. Es una disciplina donde la preparación mental pesa tanto como la técnica depurada.

Argentina ya debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La participación argentina en Milano-Cortina 2026 no se limita a Gravier: la delegación que viajó a Italia cuenta con ocho atletas distribuidos entre esquí alpino, esquí de fondo y luge, la mayor presencia desde hace varias ediciones.

En esquí alpino, además de Tiziano, compiten Francesca Baruzzi y Nicole Begue, mientras que en esquí de fondo Argentina tiene representantes como Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra y Mateo Sauma. Verónica Ravenna participa en la modalidad de luge, aportando experiencia al equipo nacional.

La delegación argentina ya inició su actividad en las pistas. En jornadas previas se disputaron competencias donde varios esquiadores nacionales completaron sus trazados, ajustando detalles técnicos y ganando rodaje en la atmósfera olímpica.

Gravier sale a escena con la presión típica de un debut importante, pero también con la oportunidad de engranar su nombre en una lista de atletas que llevan años creciendo en circuitos europeos y mundiales. Su rivalidad con contrincantes de alto calibre y la propia exigencia física de las pruebas crean un escenario impredecible, donde cada vuelta puede revelar una sorpresa.