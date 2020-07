Tokio 2020: el COI confirmó el calendario y las sedes a un año de los Juegos Olímpicos

View this post on Instagram

Tokyo 2020 would like to announce that we have updated the competition schedule for the Olympic Games #Tokyo2020 due to take place in 2021. ✅Events in 2021 will take place at the same competition venues that were planned to be used in 2020. Link on our stories #東京オリンピック 2021年の競技スケジュール 大会延期によって変更された、各競技・チケットごとの開始・終了時間(セッションスケジュール)を公開しました。 詳細な日程は公式サイトからご覧ください