La divertida reacción de Nicolás González al apodo que le puso Lionel Scaloni: "El técnico me mató"

El delantero de la Selección se rió del "Caballo" con el que lo bautizó el entrenador tras la remontada ante Egipto y recordó lo que sintió en pleno partido.

Todavía con la sonrisa por la agónica victoria 3-2 de la selección argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 , Nicolás González se tomó con humor el mote que le inventó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al encuentro y lanzó, entre carcajadas, que el entrenador "se volvió loco".

Es que el DT lo bautizó "Caballo" , un guiño a la velocidad que el futbolista del Atlético Madrid es capaz de sumarle al equipo. "Me mató", se rió el delantero durante una charla con el streaming oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

"Pasa que si escuchan a todos mis compañeros, me dicen 'Cabita', 'Caballo'. A mí me gusta cuando me dicen 'Cabita' , me queda más lindo de escuchar. Pero sí, el técnico me mató", explicó sobre el apelativo. La charla derivó además en los sobrenombres de sus compañeros de ataque: Lautaro Martínez es "El Toro" y a Julián Álvarez le dicen "La Araña". "Es el Temaikén de Escobar", remató con ironía.

Todo nació el pasado martes en Atlanta , cuando Scaloni destacó la profundidad de su plantel tras el triunfo: "Parece, como dicen acá, falsa humildad. No es falsa ni buena humildad. Si no tenés a Lautaro Martínez en el banco, si no tenés al 'Caballo' González, que corre como un animal y llega, ¿qué entrenadores tenés? Podés ser mago, pero lo importante es tener jugadores, esa es la realidad".

En la misma entrevista, el atacante volvió sobre la remontada y confesó qué se le cruzó por la mente cuando saltó a la cancha, ya en el complemento y con el marcador 2 a 0 abajo : "Fue en el minuto 75, yo decía 'Me tengo que volver con las valijas. ¿Adónde carajo voy?'".

"Nunca viví algo similar y creo que no lo voy a volver a vivir. En ese momento sentía como que habíamos ganado la Copa del Mundo. Fue algo maravilloso", describió sobre una hazaña que calificó como "una locura" por esa "sensación de ir a buscar" el resultado y de empujar "sin importar nada".

El delantero también graficó el descontrol táctico de los minutos finales y el impacto que le generaron las repercusiones: "Es como dijo por ahí el técnico, el 'Cachete' [por Gonzalo Montiel] estaba de 9, mismo yo, y éramos los dos laterales, sin ser línea de cinco. Mismo hoy, sabés que estaba mirando videos en TikTok, la gente se desmayaba y me agarraba piel de gallina y yo decía 'No, no puede ser'".

Para el cierre dejó una reflexión sobre el ADN del equipo: "Tuvimos muchas situaciones de gol, que eso está clarísimo, pero es increíble cuando no quiere entrar y buscar la forma de seguir intentándolo, del trabajo que venimos haciendo, de no bajar los brazos. El argentino tiene eso, que en la sangre lleva ese poder, ese power extra, por así decirlo, que es increíble. Es increíble porque te juro por Dios que yo me veía afuera en el minuto 75, y cuando hicimos el 2-1 ya uno mismo sabía que se venía el empate".