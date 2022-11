Mbappé, tras sufrir episodios de racismo: "Pensé en no volver a jugar en la selección francesa"

Kylian Mbappé, la joven figura de la selección francesa confesó que pensó en no seguir jugando en el conjunto nacional por comentarios racistas. En la previa del Mundial de Qatar 2022, una de las estrellas del futbol expresó: "No puedo jugar cuando las personas me gritan simio. Pensé en no volver a jugar en la selección francesa", dijo en una entrevista con la revista estadounidense Sports Illustrated.