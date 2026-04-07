River pone la mira en otro campeón del mundo con la Selección argentina + Seguir en









Tras la llegada de Coudet, River planea incorporar a un quinto campeón del mundo en un su plantel. Los detalles.

River iría a la carga por otro campeón del mundo con la Selección Argentina a mitad de año

Luego de la operación relámpago para contratar al juvenil Tobías Ramírez, la dirigencia de River busca sacudir el próximo mercado de pases con un jugador que fue campeón del mundo con la Selección argentina.

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El "Millonario" pretende un nuevo salto de calidad en su plantel y buscar así la conquista de un título local y la Copa Sudamericana. Para ello, el nombre que buscará a mitad de año es Ángel Correa.

El futbolista rosarino surgido de San Lorenzo, donde ganó la Copa Libertadores 2014, se encuentra Tigres de México y tiene un oneroso contrato vigente hasta el 30 de junio de 2030.

image Correa, el apuntado por River para el mercado de mitad de año. La posibilidad de incorporar al atacante de 31 años representa el movimiento más ambicioso desde la llegada de Eduardo Coudet como DT. Cabe destacar que Correa ya había sido pretendido por Marcelo Gallardo.

Ángel Correa llegó a Tigres en julio de 2025, después de una década en el Atlético de Madrid, de España. El club mexicano invirtió cerca de 9 millones de euros por su pase. Desde su arribo, se consolidó como una de las figuras del equipo, disputando 43 partidos, con 19 goles y 7 asistencias, y siendo titular en 39 de esos encuentros.

Dados todos estos motivos, sin dudas será una negociación más que difícil para que la dirigencia de River se quede con los servicios de Correa, inclusive pagando hasta 10 millones de dólares. El otro campeón del mundo que podría llegar a River en julio El club de Núñez también estudia la posibilidad de contratar al veterano marcador central Nicolás Otamendi, que jugará su cuarto Mundial con la Selección Argentina. El surgido en Veléz quedaría con el pase en su poder tras su estadía por Benfica de Portugal. image ¿Otamendi regresa a Argentina? Uno de los sueños de la dirigencia de River. Por último, el otro nombre que surgió en los últimos días es el delantero Giovani Simeone.