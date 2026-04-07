Cerúndolo y Etcheverry lograron notables triunfos en el Masters 1000 de Montecarlo

Los tenistas argentinos dieron la nota con grandes triunfos en el Masters 1000 de Montecarlo, para avanzar de ronda. En tanto, Sebastián Báez cayó contra el número 1 del mundo y defensor del título, Carlos Alcaraz.

Francisco Cerúndolo , que busca acercarse al top 15 del ranking ATP, se impuso en sets corridos al griego Stefanos Tsitsipas por 7-5 y 6-4 , luego de una hora y 45 minutos de partido.

El primer parcial fue muy cambiante, ya que Cerúndolo consiguió un rápido quiebre, aunque Tsitsipas se repuso rápidamente e incluso llegó a sacar para set. Sin embargo, el argentino reaccionó a tiempo para romperle el servicio a su oponente en dos ocasiones seguidas y así imponerse por 7-5.

Ya en la segunda manga, Cerúndolo salió con todo y aprovechó el bajón anímico de Tsitsipas, para colocarse rápidamente 4-0. Cuando daba la sensación de que el asunto estaba liquidado, el griego ganó cuatro games consecutivos y le puso suspenso al final.

Finalmente, Cerúndolo volvió a quebrarle a Tsitsipas, que supo consagrarse tres veces en este torneo, para terminar cerrando el encuentro con su servicio después de varios match points.

El rival de Cerúndolo en la segunda ronda será el checo Tomáš Machá , que en la primera ronda venció al alemán Daniel Altmaier .

Etcheverry consiguió un gran triunfo ante Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

El tenista argentino Tomás Etcheverry consiguió un muy buen triunfo ante el siempre complicado búlgaro Grigor Dimitrov, para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

Etcheverry, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 6-4, 2-6 y 6-3, luego de una hora y 56 minutos de juego.

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De esta manera, el jugador oriundo de La Plata pudo superar por primera vez al búlgaro, quien busca volver poco a poco a su mejor nivel después de la dura lesión que sufrió a mediados del año pasado en Wimbledon, cuando tenía contra las cuerdas al italiano Jannik Sinner.

El rival de Etcheverry en la segunda ronda será el francés Térence Atmane, que este martes por la mañana derrotó al estadounidense Ethan Quinn con un sólido 6-1 y 6-4.

Etcheverry pudo encontrar una muy buena regularidad entre finales del 2025 y el inicio de este 2026, en el que además consiguió su primer título al consagrarse en el ATP 500 de Río.

Esto le permitió volver al top 30 del ranking ATP y además tiene grandes chances de seguir escalando.

Por otra parte, el también argentino Sebastián Báez no pudo imponer su juego ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien lo superó con un cómodo 6-1 y 6-3, después de solo una hora y 9 minutos de juego para meterse en los octavos de final.

Además, el argentino Francisco Comesaña cayó en tres sets con el italiano Flavio Cobolli por 5-7, 6-2 y 3-6 y enfrentará en la próxima instancia al belga Alexander Blockx. En tanto, Juan Manuel Cerúndolo perdió con el monegasco Valentin Vacherot por 7-5, 2-6 y 1-6 que, en la siguiente fase, jugará ante el italiano Lorenzo Musetti.