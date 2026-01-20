El mercado de pases de verano en el fútbol argentino tendrá una extensión inesperada: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estirará el plazo de incorporaciones una semana más y la fecha de cierre, prevista para este martes 20 de enero, pasará al martes 27.
La AFA confirmó que extenderá una semana el mercado de pases: cuál es la fecha límite
La ventana de incorporaciones se ampliará tras el plazo original del 20 y se superpondrá con el arranque del Torneo Apertura.
Esta determinación impacta en la planificación de los clubes, sobre todo porque el libro de pases seguirá abierto cuando comience la competencia oficial: el Torneo Apertura arrancará este jueves 22, por lo que la primera fecha se disputará con negociaciones todavía en marcha.
De todos modos, no se modificará la excepción para transferencias internacionales: se mantendrá el plazo extendido hasta el 21 de marzo para aquellos equipos que vendan o cedan futbolistas al exterior una vez finalizado el mercado local.
En este contexto, la medida representa un alivio para Boca, que llega urgido y con varias gestiones abiertas, mientras que en River podría reactivar algún movimiento de última hora si aparece una oportunidad conveniente en estos días extra.
