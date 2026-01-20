La AFA confirmó que extenderá una semana el mercado de pases: cuál es la fecha límite + Seguir en









La ventana de incorporaciones se ampliará tras el plazo original del 20 y se superpondrá con el arranque del Torneo Apertura.

La AFA confirmó que extenderá una semana el mercado de pases @LigaProfesional

El mercado de pases de verano en el fútbol argentino tendrá una extensión inesperada: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estirará el plazo de incorporaciones una semana más y la fecha de cierre, prevista para este martes 20 de enero, pasará al martes 27.

Esta determinación impacta en la planificación de los clubes, sobre todo porque el libro de pases seguirá abierto cuando comience la competencia oficial: el Torneo Apertura arrancará este jueves 22, por lo que la primera fecha se disputará con negociaciones todavía en marcha.

De todos modos, no se modificará la excepción para transferencias internacionales: se mantendrá el plazo extendido hasta el 21 de marzo para aquellos equipos que vendan o cedan futbolistas al exterior una vez finalizado el mercado local.

En este contexto, la medida representa un alivio para Boca, que llega urgido y con varias gestiones abiertas, mientras que en River podría reactivar algún movimiento de última hora si aparece una oportunidad conveniente en estos días extra.