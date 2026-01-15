Un goleador argentino en Europa habló del posible interés de Boca

El delantero argentino marcó dos goles en el triunfo de su equipo por Copa del Rey y se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta de Boca.

Ezequiel "Chimy" Ávila rompió el silencio este jueves y se refirió al presunto interés que surgió desde Boca por contratarlo. Tras los dos goles que convirtió en la victoria del Betis ante Elche, por 2-1, en octavos de final de la Copa del Rey , el delantero argentino dijo: "Yo tengo contrato y pienso el día a día en mi trabajo, y hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe. Quizás mañana no nos levantamos".

Por ahora no se conocieron negociaciones ni acercamientos entre las partes, pero las evasivas del delantero dejaron la puerta abierta. "Si supiéramos lo que va a pasar al futuro yo mañana juego a la quiniela" , agregó al respecto Ávila. Cabe destacar que hizo inferiores en Boca antes de jugar en San Lorenzo (entre 2015 y 2017), para después continuar toda su carrera en el fútbol de España.

Consultado específicamente por la posibilidad de llegar a Boca, el "Chimy" Ávila respondió: "Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo, porque si yo ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo. Y mi trabajo es jugar al fútbol. Lo que pase extradeportivo, eso ya es cosa del representante y de la directiva de aquí".

Cerca de cumplir 32 años y tras más de ocho temporadas en España, Ávila podría retornar al fútbol argentino . El libro de pases en la Liga Profesional cierra este 20 de enero y las posibilidades de su llegada están latentes.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme , se refirió al mercado de pases del elenco "xeneize" y aseguró “no tenemos que volvernos locos” ante la exigencia de los hinchas del equipo por caras nuevas de cara a la temporada 2026.

El ídolo del club brindó declaraciones televisivas en el que dio detalles de la corriente ventana de transferencias previo al cruce ante Millonarios de Colombia en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo.

“No nos tenemos que volver locos, tenemos un gran plantel”, explicó Román mientras aguarda por el inicio de la campaña en la que los de La Ribera deberán afrontar la triple competencia.

“Tenemos muchos torneos, la Copa Libertadores que la vamos a volver a jugar es muy importante, para la gente también, esperamos poder llegar hasta el final”, agregó el mandatario.

Por otro lado, Riquelme no ahondó demasiado en los futbolistas que tiene apuntados para reforzar el equipo, pero dejó entrever que el fichaje de Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional, está al caer.

“Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, con muchas condiciones para disfrutar de jugar a la pelota”, destacó el ex mediocampista ofensivo con pasado en Barcelona y Villarreal, ambos de España.

“En enero del año pasado habían llegado siete jugadores, todos estaban felices, en la tele decían que era el mejor mercado de Boca en los últimos 20 años. Después pasaron unos meses e incorporamos a Braida y Pellegrino, y después llegó el jugador que todos queríamos: Leandro Paredes”, destacó el mandamás de Boca.

Es cierto que el 2025 del cuadro "xeneize" fue muy malo dado que no pudo obtener ningún título y tampoco participó de copas internacionales. No obstante, en la actual temporada los dirigidos por Claudio Úbeda regresarán a la Copa Libertadores e irán en busca de la séptima conquista.

“A los jugadores les lleva tiempo acomodarse al club, tengo confianza que se acomodarán y nos harán disfrutar muchísimo”, detalló y concluyó Riquelme.