La polémica frase de Riquelme sobre el mercado de pases de Boca y los refuerzos que no llegan

El presidente del conjunto "xeneize" se refirió a la corriente ventana de transferencias y pidió tranquilidad. Los hinchas mostraron su descontento en las redes y piden refuerzos.

La contundente mirada de Riquelme sobre el mercado de pases de Boca que no gustó en los hinchas

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió al mercado de pases del elenco "xeneize" y aseguró “no tenemos que volvernos locos” ante la exigencia de los hinchas del equipo por caras nuevas de cara a la temporada 2026.

El ídolo del club brindó declaraciones televisivas en el que dio detalles de la corriente ventana de transferencias previo al cruce ante Millonarios de Colombia en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo.

“No nos tenemos que volver locos, tenemos un gran plantel”, explicó Román mientras aguarda por el inicio de la campaña en la que los de La Ribera deberán afrontar la triple competencia.

“Trajimos 10 jugadores el año pasado y tenemos a Paredes. No nos tenemos que volver locos con los refuerzos; yo tengo confianza en los jugadores.”



ES UN HIJO DE REMIL PUTAS ESTE TIPO, A QUIEN MIERDA VOTARON. pic.twitter.com/wzC2RYGgvA — Kuke (@Kuke_bj) January 14, 2026 “Tenemos muchos torneos, la Copa Libertadores que la vamos a volver a jugar es muy importante, para la gente también, esperamos poder llegar hasta el final”, agregó el mandatario.

Por otro lado, Riquelme no ahondó demasiado en los futbolistas que tiene apuntados para reforzar el equipo, pero dejó entrever que el fichaje de Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional, está al caer.

“Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, con muchas condiciones para disfrutar de jugar a la pelota”, destacó el ex mediocampista ofensivo con pasado en Barcelona y Villarreal, ambos de España. “En enero del año pasado habían llegado siete jugadores, todos estaban felices, en la tele decían que era el mejor mercado de Boca en los últimos 20 años. Después pasaron unos meses e incorporamos a Braida y Pellegrino, y después llegó el jugador que todos queríamos: Leandro Paredes”, destacó el mandamás de Boca. Es cierto que el 2025 del cuadro "xeneize" fue muy malo dado que no pudo obtener ningún título y tampoco participó de copas internacionales. No obstante, en la actual temporada los dirigidos por Claudio Úbeda regresarán a la Copa Libertadores e irán en busca de la séptima conquista. “A los jugadores les lleva tiempo acomodarse al club, tengo confianza que se acomodarán y nos harán disfrutar muchísimo”, detalló y concluyó Riquelme. Las reacciones de los hinchas por los dichos de Riquelme: image image image image image image