Paulo Dybala ilusionó a Boca con una frase sobre su futuro

El delantero argentino avisó que no seguirá mucho más tiempo en Italia, abriendo una puerta a su vuelta al país tras el Mundial.

La expectativa por la llegada de Paulo Dybala crece día a día en Boca. En especial, este lunes tras las declaraciones emitidas por el propio delantero.

Minutos después de haber recibido el premio a "Mejor Jugador del Partido" por su gol y asistencia en el triunfo 2-0 de la Roma ante Torino, por la Serie A, Dybala hizo eco de los rumores que sobrevuelan por la capital italiana acerca de su futuro.

“No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”, expresó el cordobés en DAZN. A través de las redes sociales, se reactivó la ilusión en todos los hinchas "xeneizes".

Dybala, por lo pronto, permanecerá en Roma hasta junio de 2026, momento en el que finaliza su contrato. La prensa local viene sosteniendo hace ya varios días que la dirigencia abrió conversaciones para intentar renovarle con una considerable reducción salarial. Algo que parece inviable.

Dybala será padre primerizo en las próximas semanas y podría decidir regresar a la Argentina para estar más cerca de su familia y la de su pareja, Oriana Sabatini. Además de ser hincha del "Xeneize", otro condimento de mucho peso es volver a compartir equipo con su gran amigo Leandro Paredes.