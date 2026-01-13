La joven joya argentina era bien considerado por Xabi Alonso, pero su salida del club madrileño podría cambiar los planes y el futuro del ex River.

¿Se va o se queda? El futuro de Mastantuono en Real Madrid tras el cambio de DT

Franco Mastantuono atraviesa momentos de incertidumbre en el Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso como entrenador del equipo.

El DT fue fulminado luego de la derrota del pasado domingo por 3-2 ante Barcelona en la final de la Supercopa de España .

El club español anunció este lunes la desvinculación del exentrenador del Bayer Leverkusen de Alemania y se comunicó que fue “de mutuo acuerdo” .

El joven volante ofensivo de 18 años arribó a la entidad "merengue" a mediados del 2025, procedente de River, por 50 millones de euros -valor de la cláusula de recisión- y el Alonso fue quien más incentivo la inversión en el nacido en Azul.

No obstante, el cese del vínculo de Xabi Alonso con el Real Madrid podría suponer un revés en las aspiraciones de Mastantuono de permanecer en el club más ganador de España y podría dejar el club en busca de minutos. Como el Mundial se disputará en seis meses, la necesidad de minutos es un factor clave para Scaloni.

Durante las últimas semanas, los rumores en torno a un posible préstamo del surgido en River habían trascendido y eran bastante fuertes, pero el ex DT de la entidad blanca se encargó de despejar los mismos, dejando en claro que el futbolista argentino entraba en sus consideraciones y era una pieza fundamental.

Ahora, Alonso ya no está al mando del plantel de la capital española, su lugar lo ocupará de momento Álvaro Arbeloa, y el futuro de Mastantuono es una incógnita ya que podría no ser del agrado del próximo entrenador.

Alonso marchaba segundo en La Liga a 4 puntos del Barcelona, en octavos de final de la Copa del Rey y prácticamente clasificado a la próxima instancia de la Champions League.

En la final de la Supercopa de España, Mastantuono ingresó faltando 15 minutos para el final del encuentro y su rendimiento pasó desapercibido. Sin embargo, el categoría 2007 es uno de los más apuntados por los fanáticos "merengues" dado que su desempeño fue de mayor a menor.

Luego de 9 titularidades en 14 partidos, en los que convirtió apenas un gol, el joven delantero perdió terreno dentro del once y luego sufrió una dura lesión, la pubalgia, que lo marginó de las canchas más de un mes.