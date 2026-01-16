Boca iría a la carga por Maher Carrizo, el delantero que viene de rechazar a River + Seguir en









El "Xeneize" podría hacer una oferta formal por el extremo de Vélez en las próximas horas, a días del "no" que el jugador le dio a River.

Boca iría a la carga por Maher Carrizo, el delantero que viene de rechazar a River

Boca atraviesa el mercado de pases a fuego lento. Su propio presidente, Juan Román Riquelme, afirmó que "no hay que volverse locos" por refuerzos. Sin embargo, en las próximas horas pisará el acelerador y generará mucho ruido en el fútbol argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La idea de la dirigencia "xeneize" es presentar una oferta formal por Maher Carrizo, delantero de Vélez que buscó River días atrás. El pase con el "Millonario" estaba prácticamente cerrado, pero el jugador le bajó el pulgar a la operación.

Boca tiene un interés concreto en Carrizo, extremo de 19 años que viene de salir segundo en el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina.

Recordemos que River ofreció u$s6 millones por el 50% del pase. Pese a que la cláusula de salida es de u$s16 millones, había acuerdo con la dirigencia de Vélez. Sin embargo, luego del repudio que recibió por parte de sus hinchas, el presidente del club de Liniers agregó una cláusula que trabó la operación. Además, la negativa del jugador hizo caer por completo el pase.

Dadas estas condiciones, sería una sorpresa que Maher Carrizo se convierta en refuerzo de Boca en este mercado de pases. El juvenil del "Fortín" pretende conseguir una transferencia a Europa.