Óscar Córdoba defendió al arquero de Boca en su debut en el Torneo Clausura: "Fue una mala noche" + Agregar ámbito en









El histórico arquero Xeneize salió a calmar las aguas en contra de su compatriota, luego de haber perdido el domingo 3 a 0 contra Riestra. Además, habló sobre la recisión del contrato de Juanfer Quintero con River.

Óscar Córdoba defendió al Álvaro Montero por su presente en Boca.

En la primera fecha del Torneo Clausura, Boca no pudo contra Deportivo Riestra y uno de los apuntados fue su arquero, el colombiano Álvaro Montero, quien acaba de llegar en este mercado de pases. Ante esto, una voz autorizada como Óscar Córdoba, salió a defenderlo: “Mala tarde, mala noche, pero seguramente el fútbol y su capacidad le van a dar para retornar a su nivel“, aseguró.

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Montero llegó hace algunas semanas luego de que el Xeneize haya gastado u$s4 millones para comprar su pase desde Vélez. Debutó en Copa Sudamericana con una victoria frente a O´Higgins, pero en la primera fecha del torneo argentino fue todo lo contrario.

Álvaro Montero en su debut con Boca. En una mala noche para el conjunto de la Ribera, el arquero colombiano no pudo demostrar por qué fueron a buscarlo y tuvo cierta responsabilidad en cada uno de los goles, por lo que las cámaras y los hinchas apuntaron contra él. Córdoba, quien salió campeón de América en el 2000 y 2001, fue uno de los que intentó defenderlo.

Y es que en reiteradas ocasiones el histórico arquero lo recomendó para Boca, pero sin éxito. Hasta que todo cambió cuando vieron su rendimiento en Vélez. Respecto a los goles del domingo, dijo: “El tercer gol... es increíble que un jugador parta desde su parte defensiva, recorra 70 metros y aun así tenga la capacidad para tirarle un globo. Tú puedes medir tres metros, pero si estás adelantado la bola también te va a pasar por encima. Siento que con el deseo de hacer algo más por el equipo, Montero adelanta su paso, se confía en su estatura y luego, cuando manda el pelotazo, no encontró pelota", concretó en diálogo con ESPN.

La camiseta de Álvaro Montero en Boca. @BocaJrsOficial Por la buena relación que tienen ambos, Córdoba destacó que decidió enviarle un mensaje luego del partido: “Siempre le puse 'firme'. Es un arquero de Selección, por Dios. Hoy lo queremos de capitán. Está dentro de ese presentar examen en Boca, ya lo hizo en Vélez, con otras responsabilidades. No tengo dudas de que se va a reponer. Es darle para adelante", sentenció.

Córdoba habló sobre Quintero Dentro de su involucración con Boca, también lo hace con los colombianos que están en el fútbol argentino. Uno de los casos que más ruido hicieron en esta última semana fue el de Juanfer Quintero y River. Después de semanas en las que el jugador de la Selección de Colombia no se presentó en los entrenamientos, el club decidió ponerle fin a su situación contractual. Juanfer Quintero se fue de River. Óscar Córdoba decidió apoyar y defender a Juanfer: "Siento que dentro del esquema del Chacho, no entraba Quintero. Lo entenderá por su estilo, porque siempre se lo ha catalogado como que tiene un tanque pequeño, que no tiene esa agresividad con la cual quiere jugar el Chacho”. Por otro lado, habló de la labor que tuvo en el Mundial 2026 con su Selección. ”Para mí sigue siendo un crack y nos lo demostró en el Mundial: siempre que entró, marcó diferencia, hizo pases gol, marcó los tiempos de la Selección Colombia. Para mí sigue siendo un gran jugador”, concluyó Córdoba.