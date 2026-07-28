Preocupación en Boca: Adam Bareiro podría perderse toda la temporada

El delantero paraguayo se resintió de su dolor en la espalda y una posible operación podría traerle muchos problemas.

El delantero de Boca se lesionó hace casi 3 meses y todavía no está disponible para jugar Copa Sudamericana.

Luego de perder 3 a 0 contra Riestra en la primera fecha del Torneo Clausura , Boca ya piensa en el partido del jueves ante O'Higgins por Copa Sudamericana y se confirmó que Adam Bareiro seguirá sin ser parte de la nómina para ir a Chile, luego de que se haya hecho un bloqueo en la zona lumbar a raíz de la hernia de disco que está sufriendo.

La preocupación en el club de la Ribera es que el delantero de 30 años no se pueda recuperar por sus propios medios y que tenga que recurrir a una operación, algo parecido a lo que le sucedió a Edinson Cavani en su etapa final en la institución.

En caso de recuperarse por sí mismo se estima que volvería en 21 días , mientras que si es negativa su evolución, se operará. Según los médicos, llevaría un tiempo estimado de 90 días de recuperación, por lo que se podría perder la mayoría de la temporada, sin contar con el riesgo de que salga mal y lleve más tiempo para reponerse.

Bareiro se lesionó practicando una chilena en los octavos del Torneo Apertura ante Huracán.

El incidente con Cavani hace tan solo unos meses fue algo parecido. Estuvo un tiempo esperando para recuperarse y decidió hacerse un bloqueo para no perder tiempo en un postoperatorio. Finalmente, las cosas no resultaron y el uruguayo estuvo 129 días ausente , hasta que el Xeneize decidió romper su vínculo contractual.

Sin saber todavía con certeza los plazos de recuperación del delantero paraguayo, Juan Román Riquelme y la comisión directiva están buscando sumar un refuerzo en esa posición para pelear en el campeonato argentino y la Copa Sudamericana.

Según se dejó trascender en las últimas horas, hay tres nombres que seducen en las oficinas de Boca: David Romero, de Tigre; Luciano Gondou, del CSKA Moscú de Rusia; y Lucas Passerini, de Belgrano de Córdoba.

Passerini, Romero y Gondou, las tres posibilidades de Boca.

Por Romero ya dejaron ver algunas cifras. El conjunto de Victoria estaría dispuesto a aceptar una operación que ronde los u$s12 millones: 8 millones limpios, el 50% restante de la ficha de Jabes Saralegui y un préstamo de Kévin Zenón. Además, le aseguraron a la dirigencia Xeneixe que tendrán total prioridad para las negociaciones si es que llega algún otro club interesado.

Si bien Gondou es del gusto de Román, parece ser el más alejado de los tres, mientras que Passerini fue elogiado por el presidente de Belgrano, Luis Artime, una vez se notificó del interés: “No nos llegó nada. Quedan 48 horas para el cierre del libro de pases. Mañana ya no escucharemos más ofertas… es el Haaland sudamericano", aseguró el mandamás cordobés.

Riquelme ante una prueba de fuego como presidente.

Por ahora, lo cierto es que Boca tendrá que afrontar la vuelta de la copa internacional con solo un delantero: Miguel Merentiel, quien marcó el único tanto de la ida en La Bombonera. Si bien solo quedan unas horas del mercado de pases argentino, si venden un jugador tendrán un tiempo más para reforzarse y buscar recambios en esa posición.