Arruabarrena fue autocrítico tras la goleada que sufrió Boca ante Riestra y se mostró preocupado por el equipo + Agregar ámbito en









El flamante entrenador de Boca se mostró preocupado por el rendimiento de sus dirigidos en el debut del Torneo Clausura.

Arruabarrena fue autocrítico tras la goleada que sufrió Boca ante Riestra y se hizo cargo

El inicio del Torneo Clausura comenzó de la peor manera para Boca, que sufrió una categórica derrota por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza.

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El director técnico Rodolfo Arruabarrena durante la conferencia de prensa no ocultó su frustración por la evidente falta de profundidad y la escasa agresividad ofensiva que exhibió el conjunto “Xeneize” durante los 90 minutos de juego. "Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les ibamos a poder entrar nunca", sentenció.

En la misma línea, el “Vasco” remarcó que lo que más le genera inquietud es la carencia de ímpetu para intentar revertir la historia: "No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa".

Sin embargo, evitó trasladar la responsabilidad absoluta al plantel y se posicionó en primera persona frente al resultado adverso. “Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos", sostuvo.

Esta derrota representa el tercer partido del "Vasco" en esta nueva etapa en la institución, luego de haber cosechado dos victorias en sus presentaciones previas ante Sarmiento por Copa Argentina y O'Higgins de Chile por Copa Sudamericana.

Precisamente, el club chileno volverá a ser el rival de Boca este jueves, un duelo clave para el cual el DT pidió fortaleza anímica a fin de evitar que el impacto de este partido condicione las aspiraciones en el plano continental: "Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota”. Al ser consultado sobre las deficiencias del armado del plantel, Arruabarrena reconoció que la comisión directiva se encuentra abocada a la búsqueda de un atacante central debido a la baja por lesión del paraguayo Adam Bareiro.