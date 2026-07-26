Boca sufrió un duro golpe: fue goleado por Deportivo Riestra en el debut del Clausura + Agregar ámbito en









Con una formación alternativa, el Xeneize cayó 3-0 en el Bajo Flores por la primera fecha de la Zona A. Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz marcaron los goles del histórico triunfo del Malevo.

Boca sufrió un duro golpe en el debut: cayó 3-0 ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura.

Boca tropezó en su debut en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que presentó una formación alternativa, nunca logró hacer pie y cayó 3-0 ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza, por la primera fecha de la Zona A.

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El Malevo golpeó con contundencia en la primera mitad y sentenció la historia antes del descanso. Braian Sánchez abrió el marcador, Antony Alonso amplió la diferencia y Alexander Díaz selló la goleada con una definición de emboquillada para consumar un triunfo histórico en el Bajo Flores.

Ahora, Boca deberá cambiar rápidamente el foco y pensar en la Copa Sudamericana. El próximo jueves 30 de julio visitará a O'Higgins en el partido de vuelta de los playoffs, con el objetivo de conseguir la clasificación a los octavos de final. Por el Torneo Clausura, volverá a jugar el domingo 2 de agosto, cuando visite a Newell's.

Por su parte, Deportivo Riestra buscará extender su buen inicio en el campeonato cuando visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela el próximo miércoles.

Sorpresa en el Bajo Flores: Riestra goleó 3-0 a Boca Boca comenzó el partido con la iniciativa y mostró una actitud ofensiva en los primeros minutos. Sin embargo, esa superioridad inicial duró muy poco. En la primera llegada clara de Deportivo Riestra, el conjunto local golpeó primero: a los seis minutos, Braian Sánchez conectó de cabeza un centro pinchado al área y aprovechó una mala salida del arquero Álvaro Montero para abrir el marcador.

El gol modificó el desarrollo del encuentro. Aunque el Xeneize intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, se encontró con un sólido Ignacio Arce bajo los tres palos. Del otro lado, el Malevo volvió a mostrarse contundente y amplió la ventaja a los 22 minutos. Tras un tiro de esquina, ganó sucesivamente de cabeza dentro del área hasta que Antony Alonso apareció en el área chica para empujar la pelota y establecer el 2-0. Antes del descanso llegó el golpe que sentenció el encuentro. A los 37 minutos, Alexander Díaz tomó la pelota en su propio campo, recorrió varios metros a pura velocidad, eludió a dos defensores y definió con una exquisita emboquillada ante la salida de Montero para establecer el 3- definitivo. En el segundo tiempo, Boca monopolizó la posesión de la pelota, pero nunca encontró los caminos para poner en aprietos a la defensa rival. Riestra, cómodo con la amplia diferencia, se replegó, administró los tiempos del partido y prácticamente no pasó sobresaltos hasta el pitazo final, consumando una victoria histórica en el debut del Torneo Clausura. Formaciones de Riestra vs Boca Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró. Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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