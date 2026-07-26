Boca tropezó en su debut en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que presentó una formación alternativa, nunca logró hacer pie y cayó 3-0 ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza, por la primera fecha de la Zona A.
Boca sufrió un duro golpe: fue goleado por Deportivo Riestra en el debut del Clausura
Con una formación alternativa, el Xeneize cayó 3-0 en el Bajo Flores por la primera fecha de la Zona A. Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz marcaron los goles del histórico triunfo del Malevo.
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El Malevo golpeó con contundencia en la primera mitad y sentenció la historia antes del descanso. Braian Sánchez abrió el marcador, Antony Alonso amplió la diferencia y Alexander Díaz selló la goleada con una definición de emboquillada para consumar un triunfo histórico en el Bajo Flores.
Ahora, Boca deberá cambiar rápidamente el foco y pensar en la Copa Sudamericana. El próximo jueves 30 de julio visitará a O'Higgins en el partido de vuelta de los playoffs, con el objetivo de conseguir la clasificación a los octavos de final. Por el Torneo Clausura, volverá a jugar el domingo 2 de agosto, cuando visite a Newell's.
Por su parte, Deportivo Riestra buscará extender su buen inicio en el campeonato cuando visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela el próximo miércoles.
Sorpresa en el Bajo Flores: Riestra goleó 3-0 a Boca
Boca comenzó el partido con la iniciativa y mostró una actitud ofensiva en los primeros minutos. Sin embargo, esa superioridad inicial duró muy poco. En la primera llegada clara de Deportivo Riestra, el conjunto local golpeó primero: a los seis minutos, Braian Sánchez conectó de cabeza un centro pinchado al área y aprovechó una mala salida del arquero Álvaro Montero para abrir el marcador.
El gol modificó el desarrollo del encuentro. Aunque el Xeneize intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, se encontró con un sólido Ignacio Arce bajo los tres palos. Del otro lado, el Malevo volvió a mostrarse contundente y amplió la ventaja a los 22 minutos. Tras un tiro de esquina, ganó sucesivamente de cabeza dentro del área hasta que Antony Alonso apareció en el área chica para empujar la pelota y establecer el 2-0.
Antes del descanso llegó el golpe que sentenció el encuentro. A los 37 minutos, Alexander Díaz tomó la pelota en su propio campo, recorrió varios metros a pura velocidad, eludió a dos defensores y definió con una exquisita emboquillada ante la salida de Montero para establecer el 3- definitivo.
En el segundo tiempo, Boca monopolizó la posesión de la pelota, pero nunca encontró los caminos para poner en aprietos a la defensa rival. Riestra, cómodo con la amplia diferencia, se replegó, administró los tiempos del partido y prácticamente no pasó sobresaltos hasta el pitazo final, consumando una victoria histórica en el debut del Torneo Clausura.
Formaciones de Riestra vs Boca
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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