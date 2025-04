La dura sanción que recibió Lautaro Martínez en la Serie A por una expresión blasfema

El delantero del Inter deberá abonar una multade 5.000 euros, pero no se perderá ningún partido de liga.

El Toro festeja, no recibió sanción deportiva.

La decisión se dio a conocer este lunes, luego de una investigación de casi dos meses. Ahora, el "Toro" deberá abonar una multa de 5.000 euros, pero con la tranquilidad de que no recibirá suspensión deportiva.

Desde un primer momento el 10 del Inter negó los cargos. "Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino", expresó entonces.

No obstante, la Fiscalía Federal accedió en los últimos días a nuevos registros audiovisuales y sonoros que habrían confirmado la acusación y derivaron en la sanción.

Lautaro no es el primer caso de este estilo

Esta no es la primera sanción de esta índole en el fútbol italiano, ya que es algo que han sufrido, por ejemplo, Gianluigi Buffon en 2021 y Stefano Turati en 2023.

Si bien la sanción no interferirá en el juego de Lautaro, quien podrá estar presente en el próximo partido del Inter frente al Cagliari, sí evidencia el gran control que hoy rige en la Serie A sobre los gestos y palabras de sus protagonistas.