Moto3: el argentino Valentín Perrone logró una histórica pole en Austria







Saldrá desde la primera posición en la carrera principal. Marcó un tiempo de 1:39.938.

Valentín Perrone tuvo una histórica clasificación. NA

El piloto argentino Valentín Perrone, integrante del equipo KTM Tech 3, consiguió este sábado una pole histórica en el Gran Premio de Austria de Moto3, asegurando su lugar en la primera posición de la parrilla para la carrera principal del domingo.

En el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Perrone marcó un tiempo de 1:39.938, superando al español Ángel Piqueras y al japonés Ryusei Yamanaka, ambos representantes de KTM. Se trató de la primera pole position del argentino en una clasificación oficial de un Gran Premio.

Las declaraciones de Valentín Perrone Tras la clasificación, el joven piloto expresó su emoción: “Es asombroso estar en la pole por primera vez. Con el equipo estuvimos trabajando muy duro. Ayer también P2 y P2 y ahora… estaba pensando antes: ‘okey, hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser P1’”.

valentín perrone Perrone se aseguró la pole position del domingo. @MotoGP / X De cara a la final del domingo, agregó: “Mañana vamos a tratar de repetir y de ganar el P1. Lo primero es disfrutar la carrera, pensar y tratar de estar adelante todo el tiempo. Sabemos que tenemos un buen ritmo. Pienso que tal vez podemos romper el grupo, 6 o 7 pilotos, y después voy a tratar de dar mi máximo en las últimas vueltas”.

La sprint en Austria quedó en manos de los Márquez En tanto, la carrera sprint del Gran Premio de Austria de MotoGP fue dominada por los hermanos Marc Márquez y Álex Márquez, ambos al mando de motos de Ducati.

El ocho veces campeón del mundo, tras un inicio de fin de semana irregular, logró reponerse con una victoria contundente en la sprint, escoltado por su hermano. Con este resultado, Marc Márquez llega con mejores expectativas a la carrera principal, aunque partirá desde la cuarta colocación. La pole position en la categoría mayor quedó en manos del italiano Marco Bezzecchi, mientras que Álex Márquez largará segundo y el vigente campeón Francesco Bagnaia ocupará el tercer lugar en la grilla.

