Se conocieron los candidatos para el Balón de Oro 2025: quiénes son los argentinos con chances de ganar

La popular revista France Football anunció este jueves a los candidatos para ganar el Balón de Oro 2025. A su vez, también del resto de los trofeos que entrega, cuyos ganadores se conocerán el lunes 22 de septiembre en Paris.
Cabe destacar que la entrega del Balón de Oro se da como premio a quien tuvo mejor temporada y no un año calendario. Es decir, el periodo comprendido desde el 1 de agosto del 2024 hasta el 31 de julio del 2025. A continuación, la lista completa de todos los nominados.
En total, hay tres futbolistas argentinos nominados para alzar un premio. Ellos son Alexis MacAllister, Lautaro Martínez y Emiliano "Dibu" Martínez. Llamativamente, se quedaron afuera Julián Álvarez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Lionel Messi.
Lo cierto es que el máximo candidato a ganar el trofeo individual al mejor de la temporada es el francés Ousmane Dembelé, que ganó todo con el PSG.
La lista completa de candidatos al Balón de Oro 2025:
- Ousmane Dembélé (Francia/PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)
- Desiré Doué (Francia/PSG)
- Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)
- Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
- Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
- Scott McTominay (Escocia/Napoli)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Pedri (España/Barcelona)
- Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Raphinha (Brasil/Barcelona)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
- Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
Los arqueros nominados al premio Lev Yashin:
- Alison Becker (Brasil/Liverpool)
- Yassine Bounou (Marruecos/Al Hilal)
- Lucas Chevalier (Francia/Lille)
- Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)
- Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)
- Jan Oblak (Eslovenia/Atlético de Madrid)
- David Raya (España/Arsenal)
- Matz Sels (Bélgica/Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Suiza/Inter)
Los entrenadores nominados al premio Johan Cruyff:
- Antonio Conte (Italia/Napoli)
- Luis Enrique (España/PSG)
- Hansi Flick (Alemania/Barcelona)
- Enzo Maresca (Italia/Chelsea)
- Arne Slot (Alemania/Liverpool)
