Independiente sigue en caída libre: perdió ante Vélez y se hunde en el fondo de la tabla







En un partido con varias polémicas, el conjunto de Liniers tomó aire en la tabla anual y se quedó con los tres puntos.

Vélez se quedó con un triunfo vital ante su gente.

Vélez superó 2-1 a Independiente por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 en Liniers. El Rojo, que jugó gran parte del encuentro con un hombre menos, no levanta cabeza y se ubica en el último puesto de la Zona B.

Con ambos equipos esperando los choques de vuelta en copas internacionales la semana próxima, el partido transcurrió sus primeros minutos de forma pareja y disputada. Sin embargo, uno de los puntos de quiebre se dio a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Kevin Lomónaco vio la roja por derribar en el área a un delantero rival. De esa acción nació el penal que convirtió Dilan Godoy para abrir el marcador.

Ya en el segundo tiempo, Independiente encontró la igualdad gracias al chileno Felipe Loyola, quien convirtió un penal luego de la falta que recibió su compatriota Pablo Galdames. El mismo fue cobrado a instancias del VAR, ya que el árbitro Leandro Rey Hilfer había ignorado la patada de Aaron Quirós.

Cuando parecía que el trámite concluía en tablas, se dio la gran polémica de la noche: el juez decidió sancionar otro penal a favor del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto -quien se fue expulsado minutos después-. En la acción, tanto Braian Romero como Jonathan De Irastorza se sujetaron en el área, pero Rey Hilfer entendió que era falta del lateral izquierdo de Independiente. Así, el delantero aplicó la ley del ex y terminó por sentenciar el partido.

Las estadísticas reflejan lo ocurrido: Vélez manejó la pelota con un 56% de posesión y registró 13 tiros al arco, contra apenas 9 del conjunto visitante.

Con este resultado, Vélez trepó al 9° puesto de la Zona B, mientras que Independiente se hunde en el 15° lugar, en la última posición. En el plano local, la próxima fecha el equipo de Liniers visitará a Godoy Cruz el lunes 25 de agosto a las 17:00 en el Malvinas Argentinas. Por su parte, Independiente recibirá a Platense el domingo 24 a las 20:30 en el Libertadores de América, obligado a reaccionar para salir de la crisis. Entre semana, Vélez intentará pasar de fase en la Copa Libertadores de América ante Fortaleza tras empatar 0-0 en la ida, mientras que el Rojo tendrá que dar vuelta la serie contra la Universidad de Chile, contra quien perdió 0-1 en la ida en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Síntesis de Vélez vs Independiente