La exesposa de Scottie Pippen pierde ingresos en OnlyFans por su relación con el hijo de Michael Jordan

Días atrás Larsa y Marcus respondieron a las preguntas de los seguidores y uno de ellos preguntó si tenía pensado borrar su cuenta en OnlyFans. Ella respondió que lo podría llegar a hacer, pero él le dijo que no tenía problema con la exposición de su pareja.

“Creo que mientras te haga feliz y lo disfrutes… Creo que es una fuente de ingresos para ti. Nunca querría bloquear tu éxito o bienestar”, argumentó Marcus, luego de que Larsa le preguntara si le molestaba.

Acto seguido Larsa confesó que las reacciones de sus suscriptores en la cuenta de OnlyFans “no ha sido buenas para los negocios desde que estoy contigo”. Marcus se lo tomó a risa y esgrimió “eso no es mi culpa”.

Luego Larsa reveló que “literalmente, las personas que me escriben allí no están contentas de que tenga una relación contigo. Pero es divertido”.

Larsa, de 48 años, y Marcus, de 32, mantienen una relación desde fines de 2020. Antes, ella estuvo casada de Scottie Pippen hasta 2016, cuando se separaron. Y aunque trataron de darse una nueva oportunidad que no prosperó.

El principal ingreso de Larsa Marie Younan (su nombre verdadero) proviene del reality show The Real Housewives of Miami (Las verdaderas amas de casa de Miami). Pero también complementa con su cuenta de OnlyFans.

Marcus quiso seguir el camino de su padre en el básquet, pero no tuvo éxito y apenas si jugó a nivel universitario. Hoy es CEO de una importante casa de venta de indumentaria deportiva.

En cuanto a Michael Jordan y Scottie Pippen, socios en el tricampeonato logrado por los Chicago Bulls, la relación está rota desde hace años. Pippen hizo varias recriminaciones contra "Su Majestad" en su libro titulado Unguarded (Sin Defensa). No ayudó tampoco la serie The Last Dance, que cuenta la intimidad de ese último campeonato.