El abrazo de Lamine Yamal a Lionel Messi en medio de los festejos de España + Agregar ámbito en









La joven estrella de la "Roja" se tomó un momento para saludar al astro rosarino, que le devolvió la gentileza con un detalle particular.

El abrazo de Lamine Yamal a Lionel Messi en medio de los festejos de España

Una vez que el esloveno Slavko Vinic, de arbitraje tendencioso y favorable al conjunto europeo, marcó el final del partido los futbolistas españoles comenzaron a festejar. Pero en medio de la locura, Lamine Yamal tuvo el gesto de acercarse a Lionel Messi.

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El actual delantero del Barcelona saludó y abrazó a la máxima figura histórica del club catalán, en una imagen de respeto mutuo tras disputar la final del Mundial 2026.

EL ABRAZO ENTRE LAMINE YAMAL Y LIONEL MESSI#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/GlejpfOJes — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 El gesto cruzó dos momentos de sus carreras: de aquella imagen de un Messi muy joven junto a un Yamal bebé en una campaña de UNICEF a un cara a cara casi dos décadas después en una final del mundo.

La derrota argentina se volvió más visible durante la ceremonia de premiación. Messi se quebró al bajar del podio y se emocionó mientras los hinchas lo alentaban.