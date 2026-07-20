SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de julio 2026 - 11:18

El abrazo de Lamine Yamal a Lionel Messi en medio de los festejos de España

La joven estrella de la "Roja" se tomó un momento para saludar al astro rosarino, que le devolvió la gentileza con un detalle particular.

El abrazo de Lamine Yamal a Lionel Messi en medio de los festejos de España

El abrazo de Lamine Yamal a Lionel Messi en medio de los festejos de España

Una vez que el esloveno Slavko Vinic, de arbitraje tendencioso y favorable al conjunto europeo, marcó el final del partido los futbolistas españoles comenzaron a festejar. Pero en medio de la locura, Lamine Yamal tuvo el gesto de acercarse a Lionel Messi.

El actual delantero del Barcelona saludó y abrazó a la máxima figura histórica del club catalán, en una imagen de respeto mutuo tras disputar la final del Mundial 2026.

Informate más

La derrota argentina se volvió más visible durante la ceremonia de premiación. Messi se quebró al bajar del podio y se emocionó mientras los hinchas lo alentaban.

Te puede interesar

Otras noticias