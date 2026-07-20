Ya no se podrá pagar con efectivo en los peajes en la Autopista Riccheri y Ezeiza-Cañuelas

El nuevo sistema obliga a utilizar medios digitales como TelePASE, tarjetas bancarias, billeteras virtuales o pago por patente para circular hacia Ezeiza y el sur bonaerense.

Las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas dejaron de aceptar pagos en efectivo en sus peajes y los conductores deberán utilizar medios electrónicos para abonar el paso.

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La medida forma parte de la modernización del sistema impulsada por la concesionaria Corredor Ezeiza-Cañuelas (Corredur) , con el objetivo de agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera.

Desde esta implementación, quienes circulen hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o por el corredor que conecta con el sur del conurbano bonaerense deberán contar con TelePASE u otras alternativas digitales habilitadas.

La eliminación del pago en efectivo en los peajes de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas apunta a reducir las demoras en las estaciones, especialmente en horarios de mayor circulación, y permitir un tránsito más fluido .

La medida fue implementada por la nueva concesionaria del corredor, Corredor Ezeiza-Cañuelas (Corredur) , que comenzó una transición hacia un esquema de cobro electrónico. Con este cambio, los conductores ya no deben detenerse para entregar dinero en las cabinas, sino que el pago se realiza mediante sistemas digitales.

La implementación se realizará de manera progresiva en las distintas estaciones del corredor, que incluyen zonas como Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo.

Medios de pago electrónicos habilitados para viajar al Aeropuerto y al sur

Los conductores cuentan con diferentes opciones para abonar los peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. La alternativa recomendada por la concesionaria es el TelePASE, ya que permite realizar el pago automáticamente sin necesidad de detenerse.

El sistema funciona mediante un dispositivo TAG adherido al parabrisas del vehículo, que se vincula con un medio de pago y registra cada paso por las estaciones habilitadas. De esta manera, el conductor puede circular con mayor rapidez y evitar filas en las cabinas.

Además, también se habilitaron otros métodos electrónicos:

Tarjetas de crédito y débito contactless: los usuarios pueden abonar acercando la tarjeta al sistema de cobro, sin utilizar dinero físico.

los usuarios pueden abonar acercando la tarjeta al sistema de cobro, sin utilizar dinero físico. Código QR: permite realizar pagos mediante billeteras virtuales compatibles, escaneando el código correspondiente en la estación de peaje.

permite realizar pagos mediante compatibles, escaneando el código correspondiente en la estación de peaje. Pago mediante patente: quienes no tengan TelePASE pueden consultar los viajes realizados y abonar las pasadas pendientes a través del sistema online habilitado por la concesionaria.

Para realizar un pago por patente, el usuario debe ingresar al sitio oficial de Corredur y acceder al apartado destinado a consultar deudas o pasadas pendientes. Allí deberá completar los datos solicitados del vehículo y del titular para conocer los importes disponibles y finalizar el pago.

La multa por pasar sin TelePASE por las nuevas cabinas electrónicas

Los conductores que atraviesen los peajes de la Autopista Riccheri y Ezeiza-Cañuelas sin TelePASE activo no podrán pagar en efectivo y deberán regularizar el viaje mediante el sistema de pago por patente.

Si el usuario pasa por una vía habilitada para cobro electrónico y no abona el importe correspondiente, podrá recibir un recargo. Según lo establecido en el Articulo 3° de la Resolución 3202/14 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la tarifa a pagar puede ser equivalente al doble del valor del peaje.

Para evitar costos adicionales, se recomienda revisar las pasadas pendientes y realizar el pago dentro del plazo establecido por la concesionaria. Los viajes pueden demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer registrados en la plataforma.