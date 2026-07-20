La crítica de Dani Olmo a Argentina por darle la espalda a España en la premiación: "Deben ser un ejemplo"

El futbolista español se refirió a la actitud de los jugadores argentinos durante la ceremonia de premiación y remarcó la importancia de transmitir valores.

La polémica en la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo luego de que Dani Olmo se pronunciara sobre la actitud que tuvieron los jugadores argentinos durante los festejos de España. El mediocampista evitó profundizar en la controversia, aunque remarcó que los futbolistas deben transmitir valores y dar el ejemplo a las nuevas generaciones.

La situación ocurrió una vez finalizado el encuentro, durante la entrega de medallas y el momento en el que España levantó la Copa del Mundo . Mientras el conjunto europeo celebraba la obtención del título, los futbolistas argentinos decidieron darles la espalda y mirar a los hinchas presentes en el estadio en plena ceremonia, una imagen que rápidamente comenzó a circular por todo el mundo.

El episodio tomó aún más relevancia porque, instantes antes, los españoles habían realizado un pasillo para recibir a los integrantes de la Selección argentina cuando subieron al escenario para retirar las medallas correspondientes al subcampeonato.

A partir de ese momento, la escena generó una fuerte repercusión internacional y despertó críticas desde distintos sectores por considerar que el comportamiento de la Albiceleste no estuvo a la altura del contexto deportivo.

Consultado sobre lo sucedido en la zona mixta , Dani Olmo dejó en claro su postura y eligió enfocarse en el mensaje que, según entiende, deben transmitir los protagonistas del fútbol.

“No nos importa. Lo importante son los valores que quieres transmitir. Somos un ejemplo para muchas generaciones, creo que ellos deben también serlo. Nosotros ahora, a disfrutar”, afirmó el futbolista español al ser entrevistado tras la consagración.

Mientras Olmo respondía sobre la controversia, Rodri apareció con la Copa del Mundo en medio de los festejos españoles, una escena que coincidió con las declaraciones del mediocampista y simbolizó el cierre de una jornada histórica para España.

Una imagen que seguirá dando que hablar

Más allá de la conquista española, la ceremonia de premiación quedó atravesada por la polémica. La decisión de los jugadores argentinos de dar la espalda durante el momento de celebración de sus rivales se convirtió en una de las imágenes más comentadas del cierre del Mundial.

Con el correr de las horas, el episodio continuó acumulando repercusiones en distintos países y alimentó el debate sobre el comportamiento de los futbolistas en este tipo de escenarios. En ese contexto, las palabras de Dani Olmo reforzaron una idea que, según expresó, considera fundamental: el respeto al rival y el ejemplo que los jugadores representan para las nuevas generaciones.