La feroz crítica de Diego Latorre al River de Gallardo: "Es un equipo poco entrenado"







El exfutbolista devenido en comentarista hizo una análisis lapidario sobre del presente de River, que se convirtió en una máquina de acumular derrotas.

La feroz crítica de Diego Latorre al River de Gallardo: "Es un equipo poco entrenado"

Con nueve derrotas en los últimos once partidos, el River de Marcelo Gallardo atraviesa su peor momento histórico. Tras las caídas como local ante Riestra, Sarmiento y Gimnasia, también perdió ante Boca dando una imagen pobrísima. El equipo está en caída libre y no parece tener solución.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ante todo este panorama y en la previa de la última fecha del Torneo Clausura, donde definirá si entra o no al Repechaje de la Copa Libertadores, Diego Latorre hizo un durísimo análisis sobre la situación futbolística del "Millonario".

“No ha sabido desarrollar Gallardo una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene solo desde la táctica", indicó Latorre, en ESPN, sin filtro.

El exdelantero le cayó al entrenador y remarcó que lo actitudinal tendría que estar por sobre lo táctico: "La confusión a veces te lleva a estar perdido dentro de la cancha. Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival, ya el mismo funcionamiento de un equipo vivaz, dinámico, con confianza, logra que los puntos débiles del rival se atenúen. En cambio, cuando vos jugás solamente para controlar al rival, lo más probable es esto. Además, apoyado en un estado de ánimo muy endeble porque al primer contratiempo, enseguida el equipo se desmorona".

El principal comentarista televisivo del fútbol argentino hizo hincapié en este aspecto. "Yo creo que el estado de ánimo es fundamental para jugar al fútbol porque las respuestas no siempre son individuales o tácticas. Las respuestas tienen que ser colectivas y cuando un equipo no tiene ese sustento todo se desvanece rápidamente".

Latorre, quien supo ser figura en Boca y Racing, cuestionó las pruebas realizadas por Gallardo: "Las decisiones se han tomado en función de esa desesperación por querer encontrar algo que te de optimismo en el equipo, entonces ahora no es solo el jugador, no es solo lo táctico, sino tenés un conjunto de cosas que rodean a River y el panorama que se visualiza es oscuro porque tenés el próximo partido con Vélez cuando vos venís arrastrando este problema durante ¿seis meses?, ¿ocho meses?". "Perdiste de local contra Sarmiento, contra Riestra, no le podés ganar a Platense ni a Gimnasia también de local, lo que habla de una fragilidad, una debilidad para hacerte cargo de los partidos", cerró Latorre el análisis sobre el presente de River.