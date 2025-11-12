El club de Núñez atraviesa una fuerte crisis deportiva que podría afectar lo económico e institucional si no logra el objetivo de base de disputar el máximo torneo continental. Conocé al detalle el dinero que perderá.

Los millones de dólares que perderá River si no clasifica a la Copa Libertadores 2026

El presente de River es muy malo y la crisis deportiva se acentuó luego de la derrota en el Superclásico ante Boca. Para colmo, el triunfo de Argentinos Juniors frente a Belgrano dejó al equipo de Marcelo Gallardo fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 .

De esta forma, el “Millonario” cayó momentáneamente a puestos de Copa Sudamericana y, si bien aún tiene chances matemáticas de revertir la situación, necesita vencer a Vélez y esperar una caída del “Bicho” frente a Estudiantes para meterse, al menos, en zona de Repechaje.

Más allá del golpe deportivo que significaría no jugar la Libertadores, el impacto económico sería enorme . En los números, Conmebol entrega en el máximo torneo continental U$S 1 millón por partido de local en la fase de grupos (U$S 3 millones asegurados) y U$S 330.000 por victoria.

Además de montos crecientes en cada instancia: U$S 1,25 millones por octavos, U$S 1,7 millones por cuartos, U$S 2,3 millones por semifinales, U$S 7 millones para el subcampeón y U$S 24 millones para el campeón . En total, un equipo finalista podría embolsar cerca de U$S 15 millones, mientras que el campeón superaría los U$S 40 millones.

Por otro lado, los premios de la Copa Sudamericana son considerablemente menores, donde la participación en fase de grupos garantiza U$S 900.000 , más U$S 300.000 por partido como local y U$S 115.000 por triunfo . Aquí ya se percibe U$S 2 millones de diferencia por disputar la primera fase y U$S 1,3 millones por partidos ganados .

Conmebol además entrega U$S 600.000 por partido de octavos de final, 700.000 dólares por cuartos de final y 800.000 dólares por semifinales. Incluso llegando a la final, el subcampeón recibe U$S 2 millones y el campeón U$S 6 millones, con un total posible de U$S 12,6 millones.

De esta manera, la diferencia entre disputar una copa u otra hasta la final son, en total, 10.500.000 dólares en la Libertadores contra 4.200.000 dólares en la Sudamericana. Una cifra que marcaría un fuerte contraste en las finanzas de River.

Ahora, el “Millonario” deberá visitar a Vélez este domingo a las 17 horas en el marco de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.