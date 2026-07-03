La FIFA analiza cambiar el horario de México vs Inglaterra en el Mundial 2026: los motivos y cuándo se jugaría + Agregar ámbito en









La casa madre del fútbol mundial evalúa adelantar el inicio del partido por cuestiones climáticas. El inicio del encuentro del domingo 5 de julio, previsto para las 21hs, podría pasarse para las 12hs del mismo día.

Raúl Jiménez y Harry Kane, los goleadores de México e Inglaterra.

La FIFA evalúa cambiar el horario del partido de octavos de final del Mundial 2026 que enfrentará a México e Inglaterra el domingo 5 de julio. El inicio del encuentro está previsto para las 21hs, pero podría adelantarse al mediodía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La modificación se realizaría debido a la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario estipulado, motivo que llevaría a la casa madre del fútbol a correr el inicio del encuentro para las 12hs, según informaron medios mexicanos.

Por el momento, el organismo internacional no realizó una comunicación oficial y la web mantiene el horario original de las 21hs de Argentina. Sin embargo, aseguran que tanto la selección de México como la de Inglaterra están anoticiadas sobre el posible cambio.

México e Inglaterra, a la espera de la confirmación de FIFA Actualmente, la Selección de Inglaterra se encuentra en Kansas, EEUU, y se espera que llegue por la noche a la Ciudad de México para ultimar detalles de la preparación de cara al duelo de octavos ante los aztecas.

En tanto que el conjunto de Javier Aguirre está concentrado en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México y aguardan por la confirmación oficial del cambio de horario del partido ante Inglaterra.

Qué dice el reglamento de FIFA sobre cambios de horarios La modificación de la programación de un partido está contemplada en el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26. Según el artículo 6, en el apartado que corresponde a Retirada, Partido no disputado, Partido Suspendido y Sustitución, la FIFA puede mover la programación de los encuentros. "La FIFA tiene derecho a cancelar, cambiar de fecha o reubicar uno o varios partidos (o la totalidad del Mundial de la FIFA 26) a su entera discreción y por cualquier razón, incluidas causas de fuerza mayor o motivos de salud o seguridad", indica el Reglamento de la Copa del Mundo.