Quedaron definidas todas las indumentarias que se vestirán a lo largo de los 72 partidos de la primera fase del Mundial 2026. ¿Cómo será el caso de Argentina? Conocé los detalles.

La FIFA definió qué camisetas utilizarán todas las selecciones en la primera ronda del Mundial 2026

La FIFA confirmó los colores e indumentarias que utilizarán las 48 selecciones durante la fase de grupos del Mundial 2026 . Argentina, Brasil, Francia y otros campeones del mundo podrán debutar con sus camisetas tradicionales.

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El organizador de la Copa del Mundo también definió criterios estrictos para evitar confusiones entre los equipos durante los encuentros. Antes de cada partido se evaluarán las camisetas de ambos seleccionados, la ropa de los arqueros y la indumentaria arbitral.

La medida alcanza a los 72 encuentros de la primera ronda y busca garantizar una correcta identificación de los equipos en el campo de juego, manteniendo al mismo tiempo la identidad histórica de cada país.

El organismo adelantó que la prioridad será que las selecciones jueguen con sus camisetas titulares. De esta manera, los campeones del mundo podrán debutar con sus diseños más emblemáticos: Argentina vestirá la tradicional albiceleste frente a Argelia, Brasil lucirá su clásica amarilla ante Marruecos, Francia jugará de azul marino contra Senegal e Inglaterra saldrá de blanco frente a Croacia.

Entre otros cruces destacados, Uruguay utilizará su histórica camiseta celeste ante Arabia Saudita , España vestirá de rojo frente a Cabo Verde y Alemania mantendrá su tradicional uniforme blanco en el partido contra Curazao.

Los países anfitriones también conservarán sus colores característicos: México jugará de verde, Canadá de rojo y Estados Unidos con un diseño inspirado en las tradicionales franjas rojiblancas.

¿Cómo se vestirá la Selección Argentina en la primera fase?

La Selección argentina ya tiene definidas las camisetas que utilizará durante la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde defenderá el título conseguido en Qatar.

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En cuestión, jugará sus dos primeros encuentros (ante Argelia y Austria) con la tradicional camiseta albiceleste, mientras que cerrará la zona (ante Jordania) con una novedad histórica: la utilización de una casaca alternativa negra con detalles en azul y blanco.

La nueva camiseta tendrá además guiños al fileteado porteño, tanto en la nuca como en el diseño general, en una apuesta estética diferente para un seleccionado que históricamente utilizó el azul oscuro como color predominante en sus camisetas suplentes.