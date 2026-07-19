Lionel Messi sigue haciendo historia: será el segundo futbolista en jugar tres finales de un Mundial Por Eduardo Perimbelli + Agregar ámbito en









FIFA publicó en su página web los datos curiosos de la Copas del Mundo disputadas desde 1930 hasta la fecha. Por qué el 10 de la Selección argentina ya quebró otro récord.

Lionel Messi quebrará hoy ante España otra marca: se convertirá en el segundo jugador en la historia de los Mundiales en jugar tres finales. @X.com

Lionel Messi es un caso extraordinario y ya batió otro récord antes de pisar el campo de juego, en lo que será la final del Mundial 2026 ante España. La FIFA acaba de publicar en su página web los datos curiosos que se registraron en todos los Mundiales, desde el primero que se disputó en 1930, en Montevideo, hasta el presente que se está desarrollando en Estados Unidos México y Canadá y, entre esos detalles, hay uno el cual involucra al capitán de la Selección Argentina.

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Messi, con solo pisar esta tarde el césped del MetLife Stadium (rebautizado oficialmente como New York New Jersey Stadium por la FIFA), se convertirá en uno de los dos futbolistas -el otro es el legendario brasileño Cafú- en disputar tres finales de Copa del Mundo. De esta forma, el argentino supera hasta el histórico Rey Pelé, que ganó tres Copas del Mundo pero no pudo jugar la final del '62 por una lesión.

El rosarino disputó su primera final en el Mundial 2014 de Brasil, perdiendo la final ante Alamania por 1 a 0. Esa edición, el rosdarion jugó 7 partidos y marcó 4 goles.

Volvió a estar presente en un partido definitorio ocho años después. En Qatar 2022 jugó 7 partidos y marcó 7 goles, llevando a la Selección Argentina a conquistar el tercero título mundial y el primero en su extensa y exitosa carrera. En esta edición 2026, Messi estará presente para definir ante España una nueva Copa del Mundo. Hasta el momento jugó 7 encuentro, marcando 8 goles.

Cafu, hasta hoy era el único jugador que había disputado tres finales de la Copa Mundial. “El Expreso” entró en el primer tiempo por Jorginho lesionado contra Italia en 1994, jugó ante Francia en 1998 y capitaneó a su selección contra Alemania en 2002.

Además, si hoy Messi marca más de dos goles superará al francés Kylian Mbappé, que lleva marcado 10, y se quedará con la Bota de Oro. Mbappé pudo superar a Leo Messi por su doblete en el partido por 3° y 4° puesto: clavó por duplicado a Inglaterra y así llegó a los 22 tantos en 22 partidos en los Mundiales. Messi quedó con 21 tantos, uno por debajo ante Mbappé, aunque tiene por delante la final de la Copa del Mundo ante España, el que podría ser su último partido en su historia con el Mundial. Lionel Messi igualará hoy la marca del brasileño Cafú, Será el segundo jugador en toda la historia de los Mundiales que disputará tres finales. @X.com La final de la Copa Mundial, en números 88: Johan Neeskens de los Países Bajos marcó el gol más rápido de una final de la Copa Mundial tras solo 88 segundos en 1974, antes incluso de que los rivales, Alemania Occidental, tocaran el balón. Los Países Bajos sacaron de centro y combinaron 16 pases hasta que el balón llegó a los pies de Johan Cruyff, quien desconcertó a Berti Vogts y Uli Hoeness para provocar el primer penal de la historia en este partido, que Neeskens convirtió. El primer penal en una final de la Copa Mundial tardó 44 años en concederse, pero el segundo solo necesitó otros 23 minutos: Paul Breitner lo transformó y ayudó al equipo de Helmut Schön a llevarse la victoria.

Johan Neeskens de los Países Bajos marcó el gol más rápido de una final de la Copa Mundial tras solo 88 segundos en 1974, antes incluso de que los rivales, Alemania Occidental, tocaran el balón. Los Países Bajos sacaron de centro y combinaron 16 pases hasta que el balón llegó a los pies de Johan Cruyff, quien desconcertó a Berti Vogts y Uli Hoeness para provocar el primer penal de la historia en este partido, que Neeskens convirtió. El primer penal en una final de la Copa Mundial tardó 44 años en concederse, pero el segundo solo necesitó otros 23 minutos: Paul Breitner lo transformó y ayudó al equipo de Helmut Schön a llevarse la victoria. 60: increíblemente, pasaron 60 años hasta que un equipo consiguió mantener el arco en cero en una final de la Copa Mundial. Después de que 24 selecciones lo intentaran sin éxito, Alemania Occidental fue la primera en lograrlo con un triunfo por 1-0 ante Argentina en 1990. El arquero que lo consiguió, Bodo Illgner, de 23 años, sigue siendo el guardameta más joven en haber disputado la gran final del fútbol mundial. Su homólogo en las semifinales, el inglés Peter Shilton, había debutado en Primera División con el Leicester City un año antes incluso de que Illgner naciera. Desde aquel partido en el que Alemania Occidental logró dejar el arco en cero, solo ha habido tres finales en las que ambos equipos han marcado (Alemania 2006, Rusia 2018 y Catar 2022).

increíblemente, pasaron 60 años hasta que un equipo consiguió mantener el arco en cero en una final de la Copa Mundial. Después de que 24 selecciones lo intentaran sin éxito, Alemania Occidental fue la primera en lograrlo con un triunfo por 1-0 ante Argentina en 1990. El arquero que lo consiguió, Bodo Illgner, de 23 años, sigue siendo el guardameta más joven en haber disputado la gran final del fútbol mundial. Su homólogo en las semifinales, el inglés Peter Shilton, había debutado en Primera División con el Leicester City un año antes incluso de que Illgner naciera. Desde aquel partido en el que Alemania Occidental logró dejar el arco en cero, solo ha habido tres finales en las que ambos equipos han marcado (Alemania 2006, Rusia 2018 y Catar 2022). 44: España puso fin en 2010 a una racha de 44 años sin que ninguna selección ganara una final de la Copa Mundial con su segunda equipación. Después de que Inglaterra venciera a Alemania Occidental con el rojo en 1966, Alemania Occidental perdió ante Argentina con el verde en 1986, Argentina cayó ante Alemania Occidental con el azul oscuro cuatro años después, y Francia fue superada por Italia con el blanco en 2006.

30: la espectacular remontada de Alemania Occidental en la final de 1954 puso fin a la racha invicta de 30 partidos de Hungría, que permaneció como récord mundial hasta que Diego Simeone, Fernando Redondo y Gabriel Batistuta ayudaron a Argentina a batirlo casi 40 años después. Los mágicos magiares habían goleado 8-3 a los alemanes occidentales en la fase de grupos y se pusieron 2-0 arriba en solo ocho minutos, pero el equipo de Sepp Herberger remontó y ganó 3-2. Sigue siendo la única vez que una selección ha remontado un déficit de dos goles para ganar una final de la Copa Mundial. Francia amenazó con hacerlo contra Argentina en Qatar 2022, pero finalmente cayó en la tanda de penales.

22: la cantidad de años, fue la enorme diferencia de edad entre los compañeros de la selección italiana Giuseppe Bergomi y Dino Zoff, que tenían 18 y 40 años respectivamente en la final de 1982. La siguiente mayor diferencia entre titulares de una selección campeona del mundo fue de 15 años y cinco meses, entre Pelé y Nílton Santos en 1958. En cambio, entre el más joven y el más veterano de los titulares de Francia en 1998 solo había cuatro años y cinco meses: Zinedine Zidane y Frank Leboeuf.

8: Martin Peters y Geoff Hurst, los autores de los cuatro goles de Inglaterra en la final de 1966, solo sumaban ocho juegos internacionales entre los dos antes del torneo. Los goleadores de los cuatro tantos de Brasil en la siguiente final, México 1970, llevaban 220 internacionalidades a sus espaldas.

7: son las selecciones han logrado remontadas para ganar una final de la Copa Mundial. Seis de ellas se produjeron en las primeras siete ediciones: Uruguay ante Argentina en 1930, Italia ante Checoslovaquia en 1934, Alemania Occidental ante Hungría en 1954, Brasil ante Suecia en 1958 y ante Checoslovaquia en 1962, e Inglaterra ante Alemania Occidental en 1966. Uruguay también remontó ante Brasil para proclamarse campeón en 1950, aunque no fue una final oficial. La última selección que remontó un resultado adverso para ganar una final fue Alemania Occidental contra los Países Bajos hace 52 años. Italia no consiguió remontar en 2006, pero se coronó campeona en la tanda de penales.

5: son los jugadores que fueron titulares en la final de 1958 con Brasil no lo habían sido en el partido inaugural contra Austria: la mayor diferencia entre las alineaciones de una selección campeona del mundo entre su primer y su último partido del torneo. Djalma Santos, Zito, Garrincha, Pelé y Vavá fueron los que entraron durante el torneo. En la final, Nils Liedholm, de 35 años, se convirtió en el goleador de mayor edad en una final de la Copa Mundial, mientras que Pelé, con 17, pasó a ser el más joven. La victoria de Brasil por 5-2 ante Suecia sigue siendo la final con más goles de la historia de la competición.

4: Kylian Mbappé ha marcado cuatro goles en la final, una cifra sin igual, mientras que Geoff Hurst, Vavá, Pelé y Zinedine Zidane tienen tres cada uno. Mbappé anotó uno en 2018 y un hat-trick en 2022. Su último gol con Francia en el Estadio de Lusail, en el minuto 118, es el gol más tardío registrado en una final.

2: Vavá (1958 y 1962), Pelé (1958 y 1970), Paul Breitner (1974 y 1982), Zinedine Zidane (1998 y 2006) y Kylian Mbappé (2018 y 2022) son los únicos jugadores que han marcado en dos finales de la Copa Mundial.

2: Luis Monti es el único futbolista que ha disputado una final de la Copa Mundial con dos selecciones distintas. Este duro mediocampista jugó con Argentina, su país natal, contra Uruguay en 1930, y con Italia ante Checoslovaquia en 1934. En esta última, por primera y única vez en la historia, Giampiero Combi y František Plánika lograron que ambos equipos fueran capitaneados por arqueros.