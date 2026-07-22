La FIFA reveló su 11 ideal del Mundial 2026: los dos argentinos presentes + Agregar ámbito en









Tras la disputa de la Copa del Mundo, el ente organizador comunicó cómo quedó determinado su equipo ideal. Las selecciones con más jugadores son las de España y Francia, con tres cada una.

La FIFA reveló su 11 ideal del Mundial 2026: los dos argentinos presentes

La FIFA presentó su 11 ideal del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se destaca la presencia de dos jugadores de la Selección argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Lisandro Martínez y Lionel Messi, ambos de grandísima actuación a lo largo de toda la Copa del Mundo en la que Argentina cayó recién en la final ante España.

Martínez fue fundamental en la dupla central que conformó con Cristian "Cuti" Romero (quien también podría haber entrado tranquilamente en el 11 ideal), aunque terminó el Mundial con un sabor agridulce ya que debió retirarse de la final durante los últimos minutos del primer tiempo por una lesión en su pierna derecha.

Messi, por su parte, tuvo una actuación extraordinaria y sorprendió al mundo con sus ocho goles y cuatro asistencias. Incluso se generó una gran polémica luego de que no recibió el premio a mejor jugador del torneo.

En lo que respecta al resto de los premiados, las selecciones con más jugadores en la lista fueron la campeona España y Francia, con tres cada una.

En España se reconoció a sus laterales, Marc Cucurella y Pedro Porro, además del mediocampista Rodrigo Hernández, quien se quedó con el premio de mejor jugador y fue el eje en aquel sector de la cancha. Por el lado de los franceses, se metieron en el equipo ideal el defensor Dayot Upamecano, el mediocampista Michael Olise y el delantero Kylian Mbappé, que fue el máximo goleador del Mundial con 10 anotaciones y llegó a los 22 tantos en tres participaciones para convertirse en el máximo artillero histórico de la competencia, superando a Messi por solo uno. Por otra parte, el mejor arquero fue el caboverdiano Vozinha, mientras que la lista la completan el mediocampista ofensivo inglés Jude Bellingham y el delantero noruego Erling Haaland. El 11 ideal del Mundial 2026 según la FIFA: Vozinha (Cabo Verde)

Marc Cucurella (España)

Lisandro Martínez (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Rodrigo Hernández (España)

Michael Olise (Francia)

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Lionel Messi (Argentina)