Roberto Ayala rompió el silencio tras su cruce con Dani Olmo en la final del Mundial 2026: "Fue la reacción a un dicho"

Roberto Ayala habló por primera vez sobre el cruce que protagonizó con Dani Olmo tras la final del Mundial 2026 y reconoció su responsabilidad por lo sucedido. El ayudante de campo de Lionel Scaloni explicó que actuó de manera impulsiva, aseguró que su reacción respondió a un comentario del español y manifestó que le pedirá disculpas cuando tenga la oportunidad.

Luego de la derrota de Argentina por 1-0 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos equipos. En medio de ese episodio, las cámaras registraron a Roberto Ayala golpeando en el rostro a Dani Olmo, una acción que rápidamente se viralizó y generó repercusiones.

El integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidió romper el silencio en el programa radial Esports Migdia , de Valencia, ciudad en la que desarrolló gran parte de su carrera y donde nacieron sus hijas.

“ Me hago cargo. Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir, simplemente fue un empujón y nada más. Quedo ahí, pero fue la reacción a un dicho, pero ya está “, expresó el exdefensor.

Durante la entrevista, Ayala reconoció que su comportamiento no fue el adecuado y aseguró que intentará disculparse con el futbolista español cuando tenga la posibilidad.

“Si yo lo veo a Dani Olmo, obviamente que le pediré las disculpas en persona. No tengo la posibilidad en estos momentos, pero ha pasado miles de veces. Lo que pasa es que no sé por qué últimamente y más con nuestra selección también, es como que no sé si es una campaña, si hay algo... Hubo una cierta animosidad de que no le vaya bien a nuestra selección, que jugamos otro fútbol. Bueno, es el fútbol que nosotros sentimos e intentamos darle alegría a nuestro pueblo. Sinceramente, esa selección jugó para su pueblo", sostuvo.

Más adelante, volvió sobre lo ocurrido y explicó cuál era su intención cuando ingresó al lugar donde se desarrollaba la discusión entre los jugadores: “Es una pena lo que pasó. Sinceramente y hay que asumir las cosas que uno ha hecho dentro del campo. En ese momento, cuando termina el partido, lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha. Lo que atinamos es ir a buscar a nuestros jugadores, a intentar que no terminara de esa manera porque no somos eso. En definitiva, es fútbol y las cosas que pasan en el campo terminan ahí. Evidentemente, yo me hago cargo de lo que he hecho. Simplemente, mi intención fue ir, separar y nada más. Esa fue mi intención", explicó.

Ayala sostuvo que el cuerpo técnico argentino ingresó al campo para intentar calmar la situación tras el pitazo final.

Además, admitió que el contexto no justifica su reacción y que, por el rol que ocupa dentro de la Selección, debía actuar de otra manera: “Evidentemente, a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa y el lugar que yo ocupo es muy importante. Por más que yo haya recibido lo que sea, mi comportamiento tiene que ser otro. En este caso es Olmo, pero es con el que sea, porque también estaba Eric García y se lo dije que yo entré simplemente a separar y a felicitar, nada más”, afirmó.

También descartó conspiraciones y elogió a España

Además de referirse al episodio con Dani Olmo, Ayala rechazó las teorías conspirativas que comenzaron a circular en redes sociales tras la derrota argentina y remarcó que el resultado debe analizarse desde lo deportivo: “Son cosas que escuchamos y que decimos: ‘No puede ser que estén diciendo esto’. Sinceramente, no lo entendemos porque no ha pasado nada de eso. Al contrario, ha habido un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo en cuanto a fútbol. Después, lo otro no suma", señaló.

En ese sentido, felicitó al conjunto dirigido por España y destacó su rendimiento durante el torneo. “Cuando enfrentas a un equipo que te ha ganado hay que saber que es una experiencia y un aprendizaje. España jugó un mundial con un fútbol muy bonito”, afirmó.

Por último, el ayudante de campo de Scaloni también fue consultado sobre su continuidad en la Selección argentina. Ayala recordó que su contrato finaliza en diciembre y evitó anticipar una decisión, en línea con lo expresado previamente por el entrenador campeón del mundo: “Hay trabajo y partidos por delante. Ya veremos después qué pasará”, concluyó.