La ocurrencia de la hija de Pampita que se hizo viral tras el Mundial + Agregar ámbito en









Anita tuvo una respuesta inesperada, cuándo la modelo fue abordada por la prensa al retornar al país.

El regreso de Pampita a la Argentina dejó una escena tan tierna como divertida. Tras haber asistido al Mundial 2026 durante un mes y medio junto a sus hijos, la conductora conversaba con los cronistas en el Aeroparque cuando su hija menor, Anita, interrumpió la nota con una ocurrencia desopilante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras su mamá compartía lo emotivo que fue vivir el certamen en familia, la pequeña lanzó sin filtro: "¿Quién ganó? No me acuerdo quién ganó".

La espontánea duda de la nena provocó las carcajadas instantáneas de los periodistas presentes, quienes cerraron el divertido cruce entre risas e ironías sobre el desenlace del torneo. Incluso una de las cronistas le devolvió el chiste, al admitir que hasta a ellos mismos se les había olvidado el resultado tras semanas de tanta intensidad periodística.

El momento no tardó en volverse viral en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la ternura e inocencia de la pequeña antes de que toda la familia emprendiera viaje hacia Villa La Angostura para sus vacaciones de invierno.

Anita y Pampita Anita García Moritán cumplió 5 años: el emotivo festejo que organizó Pampita en la Patagonia En un día cargado de emoción y recuerdos, Carolina "Pampita" Ardohain celebró el quinto cumpleaños de su hija menor, Anita García Moritán. Para conmemorar esta fecha especial, la modelo y conductora compartió con sus seguidores en redes sociales momentos entrañables que repasan el crecimiento de la pequeña desde sus primeros días de vida.

Actualmente, la familia se encuentra disfrutando de unas vacaciones de invierno en Villa La Angostura, destino al que viajaron tras los compromisos laborales de la conductora en la cobertura del Mundial. Fue precisamente en la calidez de su habitación de hotel donde Anita recibió la primera gran sorpresa del día.