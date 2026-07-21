Revelaron el video completo de la arenga de Lionel Messi y la salida de Argentina antes de la final del Mundial 2026

El material muestra los tres minutos y medio de recorrido del plantel argentino hacia el túnel de salida al campo de juego del MetLife. Además de la extraña frase de aliento del capitán que generó un sinfín de especulaciones, los jugadores intercambiaron instrucciones tácticas.

Luego de las especulaciones que surgieron a raíz del video de la arenga de Lionel Messi en la final del Mundial 2026 , este martes se conocieron las imágenes completas del recorrido que los jugadores argentinos hicieron desde la puerta del vestuario hasta el túnel de salida del estadio MetLife de Nueva York. En el trayecto, el capitán intercambió instrucciones tácticas con Emiliano Martínez y los centrales Cristian Romero y Lisandro Martínez, además de palabras de aliento.

Messi y compañía recorrieron en tres minutos y medio el tramo que separaba a los vestidores de la Albiceleste de la salida al campo de juego donde los esperaban los jugadores de la selección española y la terna arbitral comandada por el esloveno Slavko Vincic. La puerta del vestuario, que habitualmente tiene salida directa a un espacio común por el que transitan vehículos, personal de seguridad y miembros de la organización del estadio, conducía a un pasillo especialmente ploteado por la FIFA y aislado.

Allí comenzó la secuencia, capturada por las cámaras de la transmisión oficial y emitidas por ESPN, en la que el rosarino pronunció la frase que abrió las puertas a todo tipo de versiones: "Tranquilos. Lo importante es que estemos tranquilos. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente". Eran los minutos previos a una final y el histórico delantero Albiceleste intentó bajar la tensión y llevar calma a sus compañeros, que lo miraban atentamente mientras continuaba con sus palabras de aliento.

Luego encaró hacia la cancha y caminó de frente a la cámara de la transmisión oficial que buscaba captar el momento de la salida del equipo. De cerca lo seguían el arquero del Aston Villa y el defensor del Tottenham, mientras que detrás de ellos avanzaban el central del Manchester United, el lateral izquierdo del Olympique Lyon y el resto del plantel.

Mientras Messi avanzaba comandando a la legión argentina, Dibu Martínez lo seguía a paso firme mientras hablaba con Romero . "Son dos y uno, si vos vas para afuera, con Lamine Yamal te van a presionar" , le advirtió sobre la salida con pelota dominada. "Fijate el pase ese filtrado adentro si es para poder girar a algún lado" , le recomendó. No era un comentario más, sino un detalle táctico sobre el plan de Lionel Scaloni para frenar al jugador más desequilibrante de España.

Desde atrás se sumó “Licha” Martínez con una advertencia para el propio arquero. “Hay que tener cuidado cuando enganchan que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?”, le recordó el central, a lo que el guardián de los tres palos de Argentina respondió afirmativamente.

Luego, el defensor le habló a Tagliafico sobre la tarea de contención al extremo derecho del Barcelona. “Lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido”, lo arengó. Y se volvió una vez más hacia el arquero para seguir con las palabras de aliento: “Vamos Dibu, firme en todas. Metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas, eh”.

Instantes después de salir del vestuario, Messi se dio vuelta y comenzó a caminar de espaldas, evitando que las cámaras captasen sus palabras, mientras el arquero y el defensor lo miraban atentamente. El 10 miró por sobre su hombro derecho, intentando divisar el lugar donde se encontraba la cámara, y continuó caminando de espaldas, con la mirada puesta en sus compañeros y profiriendo unas palabras que apenas llegaron a oirse.

El mensaje era para Romero, que venía en la segunda fila. Debía aclararles una instrucción táctica a los mediocampistas de Boca Juniors y del Chelsea: “Cuando pasen, deciles a Leandro Paredes y Enzo Fernández que no se vayan para adelante". La referencia era para que estén atentos a los movimientos defensivos y que tomen precauciones para evitar el desorden del equipo y evitar quedar mal parados ante una España que, como luego se vio, tiene mayor posesión.

A paso firme, los argentinos siguieron avanzando a través del improvisado pasillo ante la mirada de aquellos que lograban divisar al mejor jugador de la historia del futbol junto con el plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

En el tramo final, Romero, consciente de la importancia del arquero en un encuentro de tal magnitud, volvió a transmitirle palabras de aliento. “Llegó tu momento”, le dijo el defensor al Dibu Martínez, quien lejos de achicarse, cerró: “Hoy es mi día. Hoy será para la historia”, respondió con una convicción que luego replicaría en la cancha con una actuación impecable.

En el final del pasillo, luego de tres minutos y medio de recorrido, esperaban los jugadores de la selección española. Messi, el primero en divisarlos, se acercó a saludar y comenzó a estrechar manos, primero con Pedri, con quien compartió plantel en Barcelona, y luego con el resto: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Fabián Ruiz -excompañero en el PSG- y finalmente Dani Olmo. El 10 se paró en fila y se preparó para salir a disputar su tercera final del Mundial, lo que lo convertiría en una leyenda viva pese a la derrota por 1 a 0 que lo dejaría a las puertas del bicampeonato.