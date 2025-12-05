EN VIVO sorteo del Mundial 2026: qué grupo le tocará a la Argentina

Live Blog Post

Los nuevos detalles del sorteo

El sorteo se llevará a cabo de forma tal que equipos de la misma confederación no puedan quedar en el mismo grupo. La excepción es Europa, debido a que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).

En consecuencia, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno.

Para asegurar equilibrio competitivo, la España número 1 del ranking y la Argentina número 2 serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo sucederá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Así se garantiza que, si cada uno gana su grupo, las selecciones mejor clasificadas no puedan enfrentarse antes de la final. Esa será la gran novedad de esta edición.