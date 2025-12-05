EN VIVO sorteo del Mundial 2026: qué grupo le tocará a la Argentina

La FIFA realizará este viernes el sorteo que definirá la conformación de los grupos para la próxima Copa del Mundo, en la que la selección argentina de Lionel Scaloni buscará retener el título. El combinado nacional integrará el listado de cabezas de serie en una ceremonia considerada histórica, ya que fijará el cuadro inicial de la primera edición del torneo con 48 selecciones, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Cómo será el megaoperativo de seguridad del sorteo del Mundial 2026
El presidente de EE.UU., Donald Trump, será el anfitrión del evento que se realizará en la ciudad de Washington. Se anticipa una jornada donde el deporte quedará atravesado por las tensiones políticas.
