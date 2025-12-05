SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
5 de diciembre 2025 - 10:29

EN VIVO sorteo del Mundial 2026: qué grupo le tocará a la Argentina

Se sortean los grupos para el Mundial 2026.

Se sortean los grupos para el Mundial 2026. 

Por FIFA

La FIFA sortea los grupos para la próxima Copa del Mundo. La selección de Scaloni va por la defensa del título.

La FIFA realizará este viernes el sorteo que definirá la conformación de los grupos para la próxima Copa del Mundo, en la que la selección argentina de Lionel Scaloni buscará retener el título. El combinado nacional integrará el listado de cabezas de serie en una ceremonia considerada histórica, ya que fijará el cuadro inicial de la primera edición del torneo con 48 selecciones, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El evento tendrá lugar en Washington y contará con la asistencia de figuras destacadas del fútbol internacional y del expresidente estadounidense Donald Trump, en un marco que anticipa una puesta en escena sin precedentes para el lanzamiento oficial del Mundial.

Live Blog Post

Cómo será el megaoperativo de seguridad del sorteo del Mundial 2026

El presidente de EE.UU., Donald Trump, será el anfitrión del evento que se realizará en la ciudad de Washington. Se anticipa una jornada donde el deporte quedará atravesado por las tensiones políticas.

TRUMP-COPA-DEL-MUNDO

Live Blog Post

Los nuevos detalles del sorteo

El sorteo se llevará a cabo de forma tal que equipos de la misma confederación no puedan quedar en el mismo grupo. La excepción es Europa, debido a que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).

En consecuencia, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno.

Para asegurar equilibrio competitivo, la España número 1 del ranking y la Argentina número 2 serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo sucederá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Así se garantiza que, si cada uno gana su grupo, las selecciones mejor clasificadas no puedan enfrentarse antes de la final. Esa será la gran novedad de esta edición.

Sorteo Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 genera gran expectativa.

El sorteo del Mundial 2026 genera gran expectativa.

Live Blog Post

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Los 48 seleccionados que participarán de la próxima Copa del Mundo se organizarán en cuatro bombos de doce equipos, definidos según el ranking que elaboró la FIFA. De esta manera quedará conformado el esquema preliminar rumbo al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y seis selecciones provenientes de los repechajes de marzo, instancia en la que competirán, entre otros, Italia, Suecia, Dinamarca, Bolivia, Jamaica y Surinam.
Live Blog Post

A qué hora es el Sorteo del Mundial 2026

El sorteo para la Copa del Mundo 2026 de realizará desde las 14 para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Se espera que la duración no sea de más de dos horas.

Sorteo mundial 2
A las 14 comenzará el sorteo para el Mundial 2026.

A las 14 comenzará el sorteo para el Mundial 2026.

Live Blog Post

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026

  • Canadá - Anfitrión
  • México - Anfitrión
  • Estados Unidos - Anfitrión
  • Argentina
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Brasil
  • Ecuador
  • Australia
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Austria
  • España
  • Suiza
  • Escocia
  • Panamá
  • Haití
  • Curazao
  • Repechaje Europa A (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte)
  • Repechaje Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)
  • Repechaje Europa C (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania)
  • Repechaje Europa D (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte)
  • Repesca Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo)
  • Repesca Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak)

Dejá tu comentario

