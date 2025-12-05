Argentina ya sabe dónde jugará la fase de grupos del Mundial 2026: estas serán las ciudades

La selección compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania y disputará sus partidos en tres ciudades cercanas en EEUU, y no visitará ni México ni Canadá.

L a selección argentina encabezará el Grupo J en la Copa Mundial de la FIFA de 2026 , y ya conoce donde disputará sus partidos frente a Argelia, Austria y Jordania. La vigente campeona concentrará sus tres partidos en la región central de EEUU, por lo que no visitará ni México, ni Canadá (los otros organizadores) en la primera fase.

Por sorteo, Argentina conoció también dónde disputará sus tres partidos. Las tres ciudades que podría visitar la selección son: Kansas, Dallas y San Francisco. Disputar los partidos en las primeras dos sedes implicaría menos viajes para el combinado nacional y sus hinchas, mientras que visitar la ciudad de San Francisco constataría un largo viaje a la costa Oeste.

Un grupo accesible, y una segunda ronda muy difícil

Si bien la fase de grupos a priori debería terminar con Argentina en en el primer lugar, si enfrentaría un eventual difícil en 16avos del Mundial. El rival de la selección campeona del mundo saldrá del grupo H, integrado por: España, Cabo Verde, Haití y Uruguay.

Kansas, San Francisco y Dallas: cuánto cuesta viajar a ver a la Selección en el Mundial 2026

Entre las opciones más económicas, Kansas aparece como primera escala para quienes buscan los precios más bajos. Un paquete básico —vuelos con escala desde Buenos Aires y una noche en el Homewood Suites by Hilton— ronda los $2.996.202 por persona. Para dos viajeros, el monto asciende a $5.992.404. Los precios incluyen traslados y alquiler de auto.

En Dallas, los valores suben: dos noches en el Sheraton by the Galleria y vuelos con Avianca figuran desde $4.458.375 por persona. Para dos, sube hasta los $8.916.750 .Los itinerarios incluyen escalas variables que modifican duración y conexiones.

San Francisco, en tanto, combina dos noches en el RIU Plaza Fisherman’s Wharf y vuelos vía Copa Airlines por $3.600.594 por persona. Todos los valores estarán sujetos a los impuestos y tarifas nacionales, del momento que se compren los pasajes/paquetes.

Más allá de la sede elegida, el gasto diario estimado oscila entre USD 40 y 150. Y para quienes eligen paquetes completos —vuelos, estadías, entradas y traslados— los precios pueden superar los u$s8.000 por persona, con opciones premium que trepan incluso mucho más. El Mundial 2026, ya empezó para los bolsillos argentinos.

En la previa del sorteo del Mundial, Donald Trump elogió a Javier Milei: "Está haciendo un muy buen trabajo"

En la antesala del sorteo de la próxima Copa del Mundo, el presidente de Estados Unidos - una de las sedes del evento deportivo - Donald Trump volvió a referirse a su vínculo con el líder libertario Javier Milei y dejó una frase que resonó fuerte en la delegación argentina presente. “Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, aseguró el mandatario estadounidense, uno de los anfitriones del Mundial junto a Canadá y México.

Acompañado del titular de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente norteamericano también fue consultado sobre Lionel Messi. Lo calificó de “fantástico”, aunque enseguida recordó su reciente encuentro con Cristiano Ronaldo, otra de las figuras estelares que dirá presente en la próxima cita mundialista.