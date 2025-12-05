Lionel Scaloni analizó el sorteo del Mundial y contó por qué usó guantes al trasladar la Copa

El director técnico evaluó el desafío que plantea el nuevo formato de la Copa del Mundo, detalló qué espera de Argelia, Austria y Jordania y se refirió a los escenarios posibles en caso de avanzar a la siguiente etapa.

Tras el sorteo del Mundial 2026 , Lionel Scaloni compartió sus impresiones sobre los rivales que tendrá la Selección argentina en la primera fase, repasó el momento de presentar el trofeo de campeón del mundo en la apertura del evento y explicó el motivo del uso de guantes durante ese protocolo.

El entrenador reconoció la carga emotiva del comienzo de la ceremonia. “Volver a tener la copa ahí al lado fue muy lindo. Espero que la gente lo haya disfrutado, porque somos los vigentes campeones”. Luego agregó: “Sobre todo, poder levantarla otra vez, tocar que es la verdadera, que no hay nada de réplica ahí. Emociona, es difícil de explicar. La verdad que estoy muy contento de poder haber hecho eso y que la gente lo haya disfrutado”, expresó en diálogo con Telefé.

Scaloni también se refirió a una de las imágenes que más repercusión generó en redes sociales: los guantes blancos que utilizó al tomar la Copa del Mundo. Sin rodeos, aclaró el motivo: “ No me dejaban tocarla sin los guantes. No se puede ”.

En lo estrictamente deportivo, la Selección abrirá su participación el martes 16 de junio frente a Argelia , con sede por definir entre Kansas City y el estadio de la Bahía de San Francisco. El segundo partido será el lunes 22 ante Austria , en Dallas o nuevamente en California, mientras que el cierre del grupo será el sábado 27 frente a Jordania , con las mismas opciones de localía.

El técnico admitió que, a diferencia de la previa, el momento del sorteo le provocó tensión. “Ayer no estaba nervioso, pero hoy sí. Cuando salen las bolas, estás esperando y estás ahí atento. Lo de siempre. Como dijimos en 2022: no hay rivales fáciles . Hay que jugar los partidos. Todavía no me dijeron los posibles cruces si llegamos a pasar. No hay que dar nada por sentado”, sostuvo.

La FIFA publicará la confirmación oficial de fechas y estadios el 6 de diciembre de 2025, en el marco de un torneo que estrena formato: doce grupos de cuatro selecciones y una instancia adicional de eliminación directa. Clasificarán a los dieciseisavos los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

El DT analizó a Argelia, Austria y Jordania

Scaloni repasó brevemente el perfil de cada rival del Grupo J. “Primero, Argelia. A su entrenador lo conozco. Fue entrenador mío, estuve ahora con él, Vladimir Petkovi, que me dirigió en la Lazio. Es una buena selección, que creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande, que nutre también a Francia y a otros países”, destacó.

Luego se refirió al compromiso de la segunda fecha y al equipo que debutará en un Mundial: “Austria hizo una gran Eliminatoria. Entre comillas, el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado. Sí llegó ahí por algo será. Repito, los partidos hay que jugarlos. A priori, es un grupo que tenemos que dar el máximo y poder pasar de ronda, que es lo que vamos a intentar”.

Qué cruces podría tener Argentina en la fase final

En caso de avanzar, Argentina se enfrentará según su ubicación final en la tabla. Si queda primera, se cruzará con el segundo del Grupo H, donde están España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si finaliza segunda, el rival será el líder de esa misma zona. Y si clasifica como uno de los mejores terceros, el cruce será ante un ganador de grupo.

Consultado por la posibilidad concreta de enfrentar a España, Scaloni respondió: “También está Uruguay. Un cruce difícil sí es así, pero primero hay que pasar y después ya se verá”. Y añadió: “Estar acá es único. De hecho, ha venido todo el cuerpo técnico, porque es un momento para nosotros muy emotivo. A partir de ahora, hay que pensar en lo que viene”.

El entrenador cerró la entrevista con un mensaje dirigido a los argentinos. “Como siempre, vamos a dar el máximo, vamos a intentar hacer lo que hicimos en el último Mundial, que es dar todo lo que podemos y no dar una pelota por perdida. Y creo que es un poco lo que vino haciendo esta selección hasta ahora, y después que la pelota entre en vez de que vaya para afuera”, expresó.