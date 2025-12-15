Mundial 2026: cuánto cuesta alquilar una casa con pileta en Dallas para ver a la Selección argentina

Dos partidos de la fase de grupos se disputarán en Dallas. Para repartir gastos, grupos de amigos y familiares están buscando casas para alquilar.

La pasión por la Selección argentina ya se hace sentir a poco más de medio año del Mundial 2026. Miles de argentinos planean viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo durante la fase de grupos y, en ese contexto, Dallas aparece como una de las ciudades clave del recorrido albiceleste.

Argentina jugará allí dos partidos decisivos: el 22 de junio frente a Austria y el 27 de junio ante Jordania, lo que lleva a que muchos hinchas opten por quedarse toda la semana en la ciudad. En ese escenario, el alojamiento se vuelve un tema central que muchos ya comenzaron a resolver.

El clima caluroso de Texas en junio, la alta demanda hotelera y la conveniencia de viajar en grupo impulsaron una modalidad que gana terreno: alquilar casas completas con pileta , en lugar de departamentos u hoteles.

Según relevamientos en plataformas como Airbnb, los precios para alquilar una casa en Dallas durante la semana del 20 al 27 de junio oscilan entre los u$s3.000 a los u$12.000 , dependiendo de la ubicación, la cercanía al estadio, la capacidad y las comodidades. En la mayoría de los casos, se trata de propiedades pensadas para entre 6 y 10 personas, lo que permite dividir costos y acceder a espacios amplios, aire acondicionado, parrilla y pileta privada, un plus clave para sobrellevar las altas temperaturas.

Entre las opciones disponibles en Airbnb para esas fechas se destacan por ejemplo: una casa moderna cerca del distrito artístico Bishop Arts, una zona con locales, restaurantes y espacios verdes a solo 3 kilómetros del centro. La misma tiene un precio de u$s7.553 por 7 noches con capacidad para 6 huéspedes

Los hinchas argentinos ya desbordaron con los pedidos de entradas para los partidos de la Selección.

Otra opción, es una casa en la zona de Highland Park, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Dallas. Su precio es de u$s5.133 por 7 noches. Cuenta con 4 dormitorios y 6 camas. Combina buena ubicación, seguridad y un entorno residencial de alto nivel.

Por su parte, una casa en Plano, al norte de Dallas, con buen acceso por autopista se consigue por u$s3.722 por 7 noches para 10 huéspedes. Es una de las alternativas más económicas para grupos numerosos.

Ahora bien, también hay opciones de casas cerca del estadio AT&T, donde jugará la Selección. De esta manera, las propiedades en zonas cercanas a Arlington, donde se encuentra el estadio, pueden conseguirse en promedio en unos u$s5.000 por semana. En todos los casos, los precios corresponden a la semana completa y pueden variar según impuestos locales, tarifas de limpieza y comisiones de la plataforma. Obviamente hay precios más caros y alguna que otra oportunidad un poco más económica.

Cuánto cuesta alquilar un departamento en Dallas

Para quienes viajan solos, en pareja o en grupos chicos, el alquiler de departamentos también es una opción, aunque con menos comodidades frente al calor texano.

Según publicaciones activas en plataformas de alquiler para el mismo período se pueden conseguir departamentos de 1 dormitorio desde u$s1.800 a u$s2.500 por semana, departamentos de 2 dormitorios entre u$s2.800 a u$s4.500 y departamentos premium o céntricos pueden superar los u$s5.000.

Si bien resultan más económicos, muchos argentinos están buscando casas para repartir gastos, ganar espacio y sumar pileta, un diferencial clave en junio.

Mejores barrios para hospedarse cerca del AT&T Stadium

El AT&T Stadium, donde jugará Argentina, está ubicado en Arlington. Esta es la opción más cercana al estadio, con alta demanda y precios más elevados. Es ideal para minimizar traslados.

Por su parte, Irving es una zona bien conectada por autopistas, con buena oferta de casas y departamentos. Grand Prairie es una alternativa intermedia en precio y ubicación. Plano está un poco más alejada, pero con casas grandes y valores más accesibles. Por último, Highland Park y Uptown Dallas son zonas más exclusivas de casas, con mejor entorno urbano y servicios, aunque a mayor distancia del estadio.

Con dos partidos en la misma ciudad y temperaturas elevadas, el alojamiento se convirtió en una decisión estratégica para los hinchas argentinos que viajarán al Mundial 2026. El alquiler de casas con pileta no solo responde a una cuestión de confort, sino también a una lógica económica: dividir costos, ganar espacio y evitar la presión hotelera en fechas pico. A medida que se acerque el torneo, se espera que los valores continúen ajustándose al alza, especialmente en ciudades sede.