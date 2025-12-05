Sorteo del Mundial: estos son los rivales que le tocaron a la Selección Argentina + Seguir en









El sorteo realizado este viernes en Washington, Estados Unidos, arrojó a los rivales que tendrá en la fase de grupos la Selección argentina.

Sorteo del Mundial: estos son los rivales le tocaron a la Selección Argentina

Esta tarde se realizó el esperado sorteo del Mundial 2026 de la FIFA, donde la Selección Argentina conoció a sus rivales de la fase de grupos, donde comenzará la defensa de su título.

El seleccionado nacional, dirigido por Lionel Scaloni, será cabeza de serie del Grupo J. Allí, enfrentará a: Austria, Argelia y Jordania.

Cabe destacar que el calendario definitivo de la Copa del Mundo, con días, horarios y sedes, lo dará a conocer la FIFA el sábado 6 de diciembre.

Quienes son los rivales de Argentina en el Mundial 2026 Austria El combinado austríaco vuelve a un Mundial después de 28 años de ausencia. La de 2026 será su octava Copa y su mejor campaña fue en 1954, cuando finalizó en tercer lugar

Argelia El equipo del norte de África disputará su quinta Copa del Mundo. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando quedó eliminado en octavos de final ante Alemania.

Jordania Jordania será otro de los debutantes en el Mundial 2026. Logró la clasificación directa en Asia. Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo: image