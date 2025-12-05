La Selección argentina ya conoce sus rivales en el Mundial 2026: cómo sería el camino a una eventual final

Argentina quedó emparejada con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J y, con el nuevo esquema de 48 seleccionados, el recorrido hacia los cruces decisivos cambia por completo. Cómo impacta el formato renovado en las proyecciones del equipo de Lionel Scaloni rumbo al tramo final del certamen.

El formato ampliado del Mundial 2026 perfila un camino más largo y complejo, con cruces de alto riesgo desde el inicio.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de la competencia: habrá 48 selecciones , un total de 104 partidos y una fase adicional de eliminación directa. El torneo se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá , con inicio programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca y cierre el 19 de julio en el MetLife Stadium.

A la espera del calendario definitivo que publicará la FIFA, Argentina quedó ubicada en el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania . El seleccionado de Scaloni, campeón vigente, tendrá su debut el 16 de junio , continuará el 22 y cerrará la zona el 27 , con sedes aún sujetas a confirmación.

Al quedar como cabeza de serie, la Selección evitó a los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y a las potencias del bombo principal: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania .

Con el grupo confirmado, todas las miradas pasan ahora por trazar el potencial camino hacia las instancias decisivas.

Cómo sería el recorrido hacia una eventual final

El formato 2026 clasifica a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros a una fase de 16avos de final. Desde allí, el cuadro sigue con 8vos, cuartos, semifinal y final.

Según su ubicación en el Grupo J, Argentina tiene tres rutas posibles:

Si termina primera del Grupo J

La Selección se enfrentará en 16avos al segundo del Grupo H, donde compiten España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Un duelo de alto voltaje en la primera instancia directa.

Si avanza, el recorrido probable sería:

8vos de final: el rival saldría del cruce entre los segundos de los Grupos D y G, lo que podría emparejarla con Paraguay o Australia , frente a Irán o Egipto .

Cuartos de final: asoman selecciones de peso como Portugal (favorito del Grupo K) y el ganador del Grupo B, que se definirá entre Suiza o Canadá .

Semifinal: la llave ubica como posibilidades a Brasil e Inglaterra, siempre que ambos lideren sus zonas.

Si termina segunda

El cruce inicial sería contra el ganador del Grupo H, con España y Uruguay como principales candidatos.

Un panorama más exigente desde el primer mano a mano.

Si avanza como uno de los mejores terceros

La matriz FIFA determina posibles cruces ante los ganadores de los grupos D, G, L, B o K, un abanico que incluye escenarios tanto favorables como complejos.

Qué potencias solo podrían aparecer en la final

El cuadro separa a varios candidatos del otro lado del mapa competitivo.

Si ganan sus grupos, Argentina solo se cruzaría en una final con:

Alemania

Francia

Países Bajos

España

Bélgica

Es decir, los europeos más fuertes quedarían fuera del camino hasta el último partido, siempre y cuando cumplan con su condición de favoritos.