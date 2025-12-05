El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de la competencia: habrá 48 selecciones, un total de 104 partidos y una fase adicional de eliminación directa. El torneo se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con inicio programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca y cierre el 19 de julio en el MetLife Stadium.
La Selección argentina ya conoce sus rivales en el Mundial 2026: cómo sería el camino a una eventual final
Argentina quedó emparejada con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J y, con el nuevo esquema de 48 seleccionados, el recorrido hacia los cruces decisivos cambia por completo. Cómo impacta el formato renovado en las proyecciones del equipo de Lionel Scaloni rumbo al tramo final del certamen.
-
Sorteo del Mundial 2026: ya se conocen los rivales de Argentina y se definieron todos los grupos
-
Argentina ya sabe dónde jugará la fase de grupos del Mundial 2026: estas serán las ciudades
A la espera del calendario definitivo que publicará la FIFA, Argentina quedó ubicada en el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania. El seleccionado de Scaloni, campeón vigente, tendrá su debut el 16 de junio, continuará el 22 y cerrará la zona el 27, con sedes aún sujetas a confirmación.
Los partidos preliminares establecidos son:
Argentina vs. Argelia — martes 16 de junio (Kansas City o San Francisco Bay Area)
Argentina vs. Austria — lunes 22 de junio (Dallas o San Francisco Bay Area)
Argentina vs. Jordania — sábado 27 de junio (Kansas City o Dallas)
Qué rivales podía recibir Argentina en el sorteo
Al quedar como cabeza de serie, la Selección evitó a los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y a las potencias del bombo principal: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Con el grupo confirmado, todas las miradas pasan ahora por trazar el potencial camino hacia las instancias decisivas.
Cómo sería el recorrido hacia una eventual final
El formato 2026 clasifica a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros a una fase de 16avos de final. Desde allí, el cuadro sigue con 8vos, cuartos, semifinal y final.
Según su ubicación en el Grupo J, Argentina tiene tres rutas posibles:
Si termina primera del Grupo J
La Selección se enfrentará en 16avos al segundo del Grupo H, donde compiten España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Un duelo de alto voltaje en la primera instancia directa.
Si avanza, el recorrido probable sería:
-
8vos de final: el rival saldría del cruce entre los segundos de los Grupos D y G, lo que podría emparejarla con Paraguay o Australia, frente a Irán o Egipto.
Cuartos de final: asoman selecciones de peso como Portugal (favorito del Grupo K) y el ganador del Grupo B, que se definirá entre Suiza o Canadá.
Semifinal: la llave ubica como posibilidades a Brasil e Inglaterra, siempre que ambos lideren sus zonas.
Si termina segunda
El cruce inicial sería contra el ganador del Grupo H, con España y Uruguay como principales candidatos.
Un panorama más exigente desde el primer mano a mano.
Si avanza como uno de los mejores terceros
La matriz FIFA determina posibles cruces ante los ganadores de los grupos D, G, L, B o K, un abanico que incluye escenarios tanto favorables como complejos.
Qué potencias solo podrían aparecer en la final
El cuadro separa a varios candidatos del otro lado del mapa competitivo.
Si ganan sus grupos, Argentina solo se cruzaría en una final con:
-
Alemania
-
Francia
-
Países Bajos
-
España
-
Bélgica
Es decir, los europeos más fuertes quedarían fuera del camino hasta el último partido, siempre y cuando cumplan con su condición de favoritos.
