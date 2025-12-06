SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de diciembre 2025 - 17:04

La FIFA oficializó sedes y fixture: cuándo y dónde será el debut de la Selección argentina

El organismo publicó el calendario completo de la competición, que se jugará por primera vez en tres países y con 48 selecciones. Argentina integrará el Grupo J y comenzará su camino el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Confirmados los horarios de la Selección para el Mundial 2026.

Confirmados los horarios de la Selección para el Mundial 2026.

La FIFA confirmó este sábado la distribución de sedes y el fixture completo del Mundial 2026, la edición que marcará un antes y un después en la historia del torneo: será la primera vez que Estados Unidos, Canadá y México compartan la organización y que la competencia se dispute con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro.

El partido inaugural será el 11 de junio en el histórico Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica. Desde allí, el calendario se extenderá a lo largo de decenas de ciudades norteamericanas, con una fase de grupos más extensa y una instancia de eliminación directa que arrancará desde los 16avos de final, lo que sumará todavía más cruces mano a mano.

Cómo quedó el grupo de Argentina

El sorteo ubicó a la Selección en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo nacional tendrá el siguiente recorrido en la primera fase:

  • Argentina vs. Argeliamartes 16 de junio, 22:00 – Kansas City Stadium

  • Argentina vs. Austrialunes 22 de junio, 14:00 – Dallas Stadium

  • Argentina vs. Jordaniasábado 28 de junio, 23:00 – Kansas City Stadium

Será un grupo con viajes moderados y dos partidos consecutivos en Dallas, algo valorado por los cuerpos técnicos por la planificación logística.

A partir de allí, el formato prevé que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros accedan a los 16avos de final, etapa en la que comienza la eliminación directa.

El calendario completo del Mundial 2026 (hora argentina)

A continuación, el fixture oficial confirmado por FIFA, con detalle de días, horarios, grupos y estadios:

FASE DE GRUPOS

Jueves 11 de junio de 2026

16:00: México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

23:00: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio de 2026

16:00: Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto Stadium

22:00: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium

Sábado 13 de junio de 2026

19:00: Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium

01:00 (14/06): Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver

22:00: Haití vs. Escocia – Grupo C – New York New Jersey Stadium

16:00: Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium

Domingo 14 de junio de 2026

14:00: Alemania vs. Curazao – Grupo E – Philadelphia Stadium

20:00: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Houston Stadium

17:00: Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium

23:00: Europa B vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio de 2026

13:00: España vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium

19:00: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Atlanta Stadium

16:00: Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Los Angeles Stadium

22:00: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Seattle Stadium

Martes 16 de junio de 2026

16:00: Francia vs. Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium

19:00: Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium

22:00: Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium

01:00 (17/06): Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles 17 de junio de 2026

17:00: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium

20:00: Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium

14:00: Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K – Houston Stadium

23:00: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México

Jueves 18 de junio de 2026

13:00: Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium

16:00: Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Angeles Stadium

19:00: Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver

22:00: México vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio de 2026

22:00: Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium

19:00: Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium

01:00 (20/06): Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

16:00: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle Stadium

Sábado 20 de junio de 2026

17:00: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium

21:00: Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium

14:00: Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston Stadium

01:00 (21/06): Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey

Domingo 21 de junio de 2026

13:00: España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Miami Stadium

19:00: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium

16:00: Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium

22:00: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio de 2026

18:00: Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I – New York New Jersey Stadium

21:00: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Philadelphia Stadium

14:00: Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium

00:00 (23/06): Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Martes 23 de junio de 2026

17:00: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium

20:00: Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium

14:00: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium

23:00: Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K – Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio de 2026

19:00: Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium

19:00: Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium

16:00: Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver

16:00: Europa A vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium

22:00: Europa D vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México

22:00: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio de 2026

17:00: Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Philadelphia Stadium

17:00: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – New York New Jersey Stadium

20:00: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Dallas Stadium

20:00: Japón vs. Europa B – Grupo F – Kansas City Stadium

23:00: Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium

23:00: Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

Viernes 26 de junio de 2026

16:00: Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium

16:00: Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I – Toronto Stadium

00:00 (27/06): Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Seattle Stadium

00:00 (27/06): Egipto vs. Irán – Grupo G – BC Place Vancouver

21:00: Uruguay vs. España – Grupo H – Houston Stadium

21:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Guadalajara

Sábado 27 de junio de 2026

18:00: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium

18:00: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium

23:00: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Kansas City Stadium

23:00: Argelia vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium

20:30: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium

20:30: Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium

FASE DE ELIMINACIÓN DIRECTA

16avos de final — desde el 28 de junio de 2026

(Partidos 73 al 88 — sedes: Los Ángeles, Boston, Monterrey, Houston, Nueva York, Dallas, Ciudad de México, Atlanta, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, Miami, Kansas City)

Octavos — 4 al 7 de julio

(Partidos 89 al 96 — sedes: Philadelphia, Houston, Nueva York, Ciudad de México, Dallas, Seattle, Atlanta, Vancouver)

Cuartos — 9 al 11 de julio

(Partidos 97 al 100 — sedes: Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City)

Semifinales — 14 y 15 de julio

Dallas Stadium

Atlanta Stadium

Tercer Puesto — 18 de julio

Miami Stadium

Final del Mundial 2026 — 19 de julio

16:00 – New York New Jersey Stadium

Cómo sería el recorrido hacia una eventual final para Argentina

El formato 2026 clasifica a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros a una fase de 16avos de final. Desde allí, el cuadro sigue con 8vos, cuartos, semifinal y final.

Según su ubicación en el Grupo J, Argentina tiene tres rutas posibles:

Si termina primera del Grupo J

La Selección se enfrentará en 16avos al segundo del Grupo H, donde compiten España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Un duelo de alto voltaje en la primera instancia directa.

Si avanza, el recorrido probable sería:

  • 8vos de final: el rival saldría del cruce entre los segundos de los Grupos D y G, lo que podría emparejarla con Paraguay o Australia, frente a Irán o Egipto.

  • Cuartos de final: asoman selecciones de peso como Portugal (favorito del Grupo K) y el ganador del Grupo B, que se definirá entre Suiza o Canadá.

  • Semifinal: la llave ubica como posibilidades a Brasil e Inglaterra, siempre que ambos lideren sus zonas.

Si termina segunda

El cruce inicial sería contra el ganador del Grupo H, con España y Uruguay como principales candidatos.

Un panorama más exigente desde el primer mano a mano.

Si avanza como uno de los mejores terceros

La matriz FIFA determina posibles cruces ante los ganadores de los grupos D, G, L, B o K, un abanico que incluye escenarios tanto favorables como complejos.

Qué potencias podrían aparecer en la final

El cuadro separa a varios candidatos del otro lado del mapa competitivo.

Si ganan sus grupos, Argentina solo se cruzaría en una final con:

  • Alemania

  • Francia

  • Países Bajos

  • España

  • Bélgica

Es decir, los europeos más fuertes quedarían fuera del camino hasta el último partido, siempre y cuando cumplan con su condición de favoritos.

