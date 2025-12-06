La FIFA oficializó sedes y fixture: cuándo y dónde será el debut de la Selección argentina + Seguir en









El organismo publicó el calendario completo de la competición, que se jugará por primera vez en tres países y con 48 selecciones. Argentina integrará el Grupo J y comenzará su camino el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Confirmados los horarios de la Selección para el Mundial 2026.

La FIFA confirmó este sábado la distribución de sedes y el fixture completo del Mundial 2026, la edición que marcará un antes y un después en la historia del torneo: será la primera vez que Estados Unidos, Canadá y México compartan la organización y que la competencia se dispute con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro.

El partido inaugural será el 11 de junio en el histórico Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica. Desde allí, el calendario se extenderá a lo largo de decenas de ciudades norteamericanas, con una fase de grupos más extensa y una instancia de eliminación directa que arrancará desde los 16avos de final, lo que sumará todavía más cruces mano a mano.

Cómo quedó el grupo de Argentina El sorteo ubicó a la Selección en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo nacional tendrá el siguiente recorrido en la primera fase:

Argentina vs. Argelia – martes 16 de junio, 22:00 – Kansas City Stadium

Argentina vs. Austria – lunes 22 de junio, 14:00 – Dallas Stadium

Argentina vs. Jordania – sábado 28 de junio, 23:00 – Kansas City Stadium Será un grupo con viajes moderados y dos partidos consecutivos en Dallas, algo valorado por los cuerpos técnicos por la planificación logística.

A partir de allí, el formato prevé que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros accedan a los 16avos de final, etapa en la que comienza la eliminación directa.

El calendario completo del Mundial 2026 (hora argentina) A continuación, el fixture oficial confirmado por FIFA, con detalle de días, horarios, grupos y estadios: FASE DE GRUPOS Jueves 11 de junio de 2026 16:00: México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México 23:00: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Estadio Guadalajara Viernes 12 de junio de 2026 16:00: Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto Stadium 22:00: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium Sábado 13 de junio de 2026 19:00: Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium 01:00 (14/06): Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver 22:00: Haití vs. Escocia – Grupo C – New York New Jersey Stadium 16:00: Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium Domingo 14 de junio de 2026 14:00: Alemania vs. Curazao – Grupo E – Philadelphia Stadium 20:00: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Houston Stadium 17:00: Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium 23:00: Europa B vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey Lunes 15 de junio de 2026 13:00: España vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium 19:00: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Atlanta Stadium 16:00: Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Los Angeles Stadium 22:00: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Seattle Stadium Martes 16 de junio de 2026 16:00: Francia vs. Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium 19:00: Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium 22:00: Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium 01:00 (17/06): Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium Miércoles 17 de junio de 2026 17:00: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium 20:00: Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium 14:00: Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K – Houston Stadium 23:00: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México Jueves 18 de junio de 2026 13:00: Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium 16:00: Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Angeles Stadium 19:00: Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver 22:00: México vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara Viernes 19 de junio de 2026 22:00: Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium 19:00: Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium 01:00 (20/06): Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium 16:00: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle Stadium Sábado 20 de junio de 2026 17:00: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium 21:00: Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium 14:00: Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston Stadium 01:00 (21/06): Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey Domingo 21 de junio de 2026 13:00: España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Miami Stadium 19:00: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium 16:00: Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium 22:00: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver Lunes 22 de junio de 2026 18:00: Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I – New York New Jersey Stadium 21:00: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Philadelphia Stadium 14:00: Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium 00:00 (23/06): Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium Martes 23 de junio de 2026 17:00: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium 20:00: Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium 14:00: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium 23:00: Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K – Estadio Guadalajara Miércoles 24 de junio de 2026 19:00: Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium 19:00: Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium 16:00: Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver 16:00: Europa A vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium 22:00: Europa D vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México 22:00: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Monterrey Jueves 25 de junio de 2026 17:00: Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Philadelphia Stadium 17:00: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – New York New Jersey Stadium 20:00: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Dallas Stadium 20:00: Japón vs. Europa B – Grupo F – Kansas City Stadium 23:00: Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium 23:00: Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium Viernes 26 de junio de 2026 16:00: Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium 16:00: Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I – Toronto Stadium 00:00 (27/06): Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Seattle Stadium 00:00 (27/06): Egipto vs. Irán – Grupo G – BC Place Vancouver 21:00: Uruguay vs. España – Grupo H – Houston Stadium 21:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Guadalajara Sábado 27 de junio de 2026 18:00: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium 18:00: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium 23:00: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Kansas City Stadium 23:00: Argelia vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium 20:30: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium 20:30: Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium FASE DE ELIMINACIÓN DIRECTA 16avos de final — desde el 28 de junio de 2026 (Partidos 73 al 88 — sedes: Los Ángeles, Boston, Monterrey, Houston, Nueva York, Dallas, Ciudad de México, Atlanta, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, Miami, Kansas City) Octavos — 4 al 7 de julio (Partidos 89 al 96 — sedes: Philadelphia, Houston, Nueva York, Ciudad de México, Dallas, Seattle, Atlanta, Vancouver) Cuartos — 9 al 11 de julio (Partidos 97 al 100 — sedes: Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City) Semifinales — 14 y 15 de julio Dallas Stadium Atlanta Stadium Tercer Puesto — 18 de julio Miami Stadium Final del Mundial 2026 — 19 de julio 16:00 – New York New Jersey Stadium Cómo sería el recorrido hacia una eventual final para Argentina El formato 2026 clasifica a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros a una fase de 16avos de final. Desde allí, el cuadro sigue con 8vos, cuartos, semifinal y final. Según su ubicación en el Grupo J, Argentina tiene tres rutas posibles: Si termina primera del Grupo J La Selección se enfrentará en 16avos al segundo del Grupo H, donde compiten España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Un duelo de alto voltaje en la primera instancia directa. Si avanza, el recorrido probable sería: 8vos de final: el rival saldría del cruce entre los segundos de los Grupos D y G, lo que podría emparejarla con Paraguay o Australia , frente a Irán o Egipto .

Cuartos de final: asoman selecciones de peso como Portugal (favorito del Grupo K) y el ganador del Grupo B, que se definirá entre Suiza o Canadá .

Semifinal: la llave ubica como posibilidades a Brasil e Inglaterra, siempre que ambos lideren sus zonas. Si termina segunda El cruce inicial sería contra el ganador del Grupo H, con España y Uruguay como principales candidatos. Un panorama más exigente desde el primer mano a mano. Si avanza como uno de los mejores terceros La matriz FIFA determina posibles cruces ante los ganadores de los grupos D, G, L, B o K, un abanico que incluye escenarios tanto favorables como complejos. Qué potencias podrían aparecer en la final El cuadro separa a varios candidatos del otro lado del mapa competitivo. Si ganan sus grupos, Argentina solo se cruzaría en una final con: Alemania

Francia

Países Bajos

España

Bélgica Es decir, los europeos más fuertes quedarían fuera del camino hasta el último partido, siempre y cuando cumplan con su condición de favoritos.