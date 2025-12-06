La FIFA confirmó este sábado la distribución de sedes y el fixture completo del Mundial 2026, la edición que marcará un antes y un después en la historia del torneo: será la primera vez que Estados Unidos, Canadá y México compartan la organización y que la competencia se dispute con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro.
La FIFA oficializó sedes y fixture: cuándo y dónde será el debut de la Selección argentina
El organismo publicó el calendario completo de la competición, que se jugará por primera vez en tres países y con 48 selecciones. Argentina integrará el Grupo J y comenzará su camino el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.
El partido inaugural será el 11 de junio en el histórico Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica. Desde allí, el calendario se extenderá a lo largo de decenas de ciudades norteamericanas, con una fase de grupos más extensa y una instancia de eliminación directa que arrancará desde los 16avos de final, lo que sumará todavía más cruces mano a mano.
Cómo quedó el grupo de Argentina
El sorteo ubicó a la Selección en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo nacional tendrá el siguiente recorrido en la primera fase:
-
Argentina vs. Argelia – martes 16 de junio, 22:00 – Kansas City Stadium
Argentina vs. Austria – lunes 22 de junio, 14:00 – Dallas Stadium
Argentina vs. Jordania – sábado 28 de junio, 23:00 – Kansas City Stadium
Será un grupo con viajes moderados y dos partidos consecutivos en Dallas, algo valorado por los cuerpos técnicos por la planificación logística.
A partir de allí, el formato prevé que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros accedan a los 16avos de final, etapa en la que comienza la eliminación directa.
El calendario completo del Mundial 2026 (hora argentina)
A continuación, el fixture oficial confirmado por FIFA, con detalle de días, horarios, grupos y estadios:
FASE DE GRUPOS
Jueves 11 de junio de 2026
16:00: México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
23:00: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio de 2026
16:00: Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto Stadium
22:00: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio de 2026
19:00: Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
01:00 (14/06): Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver
22:00: Haití vs. Escocia – Grupo C – New York New Jersey Stadium
16:00: Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium
Domingo 14 de junio de 2026
14:00: Alemania vs. Curazao – Grupo E – Philadelphia Stadium
20:00: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Houston Stadium
17:00: Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium
23:00: Europa B vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio de 2026
13:00: España vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium
19:00: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Atlanta Stadium
16:00: Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Los Angeles Stadium
22:00: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Seattle Stadium
Martes 16 de junio de 2026
16:00: Francia vs. Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium
19:00: Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium
22:00: Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium
01:00 (17/06): Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles 17 de junio de 2026
17:00: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
20:00: Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium
14:00: Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K – Houston Stadium
23:00: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio de 2026
13:00: Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium
16:00: Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Angeles Stadium
19:00: Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver
22:00: México vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio de 2026
22:00: Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium
19:00: Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
01:00 (20/06): Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
16:00: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle Stadium
Sábado 20 de junio de 2026
17:00: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium
21:00: Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium
14:00: Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston Stadium
01:00 (21/06): Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey
Domingo 21 de junio de 2026
13:00: España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Miami Stadium
19:00: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium
16:00: Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium
22:00: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver
Lunes 22 de junio de 2026
18:00: Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I – New York New Jersey Stadium
21:00: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Philadelphia Stadium
14:00: Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium
00:00 (23/06): Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Martes 23 de junio de 2026
17:00: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium
20:00: Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
14:00: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium
23:00: Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K – Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio de 2026
19:00: Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium
19:00: Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium
16:00: Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver
16:00: Europa A vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium
22:00: Europa D vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México
22:00: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio de 2026
17:00: Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Philadelphia Stadium
17:00: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – New York New Jersey Stadium
20:00: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Dallas Stadium
20:00: Japón vs. Europa B – Grupo F – Kansas City Stadium
23:00: Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium
23:00: Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
Viernes 26 de junio de 2026
16:00: Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium
16:00: Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I – Toronto Stadium
00:00 (27/06): Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Seattle Stadium
00:00 (27/06): Egipto vs. Irán – Grupo G – BC Place Vancouver
21:00: Uruguay vs. España – Grupo H – Houston Stadium
21:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Guadalajara
Sábado 27 de junio de 2026
18:00: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium
18:00: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium
23:00: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Kansas City Stadium
23:00: Argelia vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium
20:30: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium
20:30: Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium
FASE DE ELIMINACIÓN DIRECTA
16avos de final — desde el 28 de junio de 2026
(Partidos 73 al 88 — sedes: Los Ángeles, Boston, Monterrey, Houston, Nueva York, Dallas, Ciudad de México, Atlanta, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, Miami, Kansas City)
Octavos — 4 al 7 de julio
(Partidos 89 al 96 — sedes: Philadelphia, Houston, Nueva York, Ciudad de México, Dallas, Seattle, Atlanta, Vancouver)
Cuartos — 9 al 11 de julio
(Partidos 97 al 100 — sedes: Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City)
Semifinales — 14 y 15 de julio
Dallas Stadium
Atlanta Stadium
Tercer Puesto — 18 de julio
Miami Stadium
Final del Mundial 2026 — 19 de julio
16:00 – New York New Jersey Stadium
Cómo sería el recorrido hacia una eventual final para Argentina
El formato 2026 clasifica a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros a una fase de 16avos de final. Desde allí, el cuadro sigue con 8vos, cuartos, semifinal y final.
Según su ubicación en el Grupo J, Argentina tiene tres rutas posibles:
Si termina primera del Grupo J
La Selección se enfrentará en 16avos al segundo del Grupo H, donde compiten España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Un duelo de alto voltaje en la primera instancia directa.
Si avanza, el recorrido probable sería:
-
8vos de final: el rival saldría del cruce entre los segundos de los Grupos D y G, lo que podría emparejarla con Paraguay o Australia, frente a Irán o Egipto.
Cuartos de final: asoman selecciones de peso como Portugal (favorito del Grupo K) y el ganador del Grupo B, que se definirá entre Suiza o Canadá.
Semifinal: la llave ubica como posibilidades a Brasil e Inglaterra, siempre que ambos lideren sus zonas.
Si termina segunda
El cruce inicial sería contra el ganador del Grupo H, con España y Uruguay como principales candidatos.
Un panorama más exigente desde el primer mano a mano.
Si avanza como uno de los mejores terceros
La matriz FIFA determina posibles cruces ante los ganadores de los grupos D, G, L, B o K, un abanico que incluye escenarios tanto favorables como complejos.
Qué potencias podrían aparecer en la final
El cuadro separa a varios candidatos del otro lado del mapa competitivo.
Si ganan sus grupos, Argentina solo se cruzaría en una final con:
-
Alemania
-
Francia
-
Países Bajos
-
España
-
Bélgica
Es decir, los europeos más fuertes quedarían fuera del camino hasta el último partido, siempre y cuando cumplan con su condición de favoritos.
