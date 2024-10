La Fórmula 1 anunció millonario sponsoreo del emporio del lujo desde 2025

Varias informaciones de prensa habían evocado un contrato de 150 millones de dólares al año, pero el valor de ese patrocinio, en el que varias marcas de LVMH estarán implicadas (Louis Vuitton, Moët Hennessy y Tag Heuer) es de "menos de 100 millones" de dólares, precisó a la AFP una fuente próxima al acuerdo

El grupo del millonario francés Bernard Arnault, propietario entre otros de la marca Louis Vuitton y de varios vinos, se une así en la Fórmula 1 a otros sponsors como DHL, Heineken, MSC Croisières, Pirelli o Qatar Airways.

Embed - LVMH on Instagram: "As @f1 prepares to celebrate its 75th anniversary in 2025, it was announced today that LVMH will become a Global Partner from 2025 in a new 10-year agreement. The unprecedented agreement between the world leader in luxury and the pinnacle of motorsport will launch at the beginning of next season at a time of incredible ongoing popularity, cultural relevance, and overall excitement for Formula 1 as a bridge between global sport and entertainment. With this new partnership both Formula 1 and LVMH are excited to write riveting new chapters of this incredible story. As part of the deal, several of LVMH’s iconic Maisons will be involved in the partnership, including Louis Vuitton, Moët Hennessy and TAG Heuer. #LVMH #Formula1 #LVMHxFormula1"