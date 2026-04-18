Expulsión y goleada en contra: el polémico tackle en el partido de los Los Pumas 7's ante Sudáfrica

Martiniano Arrieta vio la tarjeta roja tras una acción antideportiva. El hecho derivó en una dura derrota ante Sudáfrica.

Un jugador de Los Pumas 7´s fue expulsado tras un duro tackle.

El paso de Los Pumas 7's por el Seven de Hong Kong tuvo un momento de máxima tensión tras la expulsión de Martiniano Arrieta , quien protagonizó un tackle considerado antideportivo que condicionó el partido ante Sudáfrica 7s .

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La acción ocurrió en el primer tiempo, cuando el equipo argentino ya caía en el marcador. Tras la revisión del TMO , el árbitro determinó que el contacto sobre Zain Davids era de alto riesgo y mostró la tarjeta roja directa. La decisión dejó a la Argentina con un jugador menos durante gran parte del encuentro.

Con la inferioridad numérica , el equipo sudafricano aprovechó cada espacio y amplió la diferencia hasta cerrar el partido con un contundente 38-0 . La expulsión no solo impactó en el resultado, sino que también relegó al conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora al tercer puesto del grupo.

El tackle fue analizado en detalle por el sistema de revisión, que confirmó la gravedad de la infracción. En un deporte donde la seguridad es prioritaria, este tipo de acciones suelen ser sancionadas con dureza , especialmente cuando implican riesgo en el contacto.

Lejos de quedar golpeado, el seleccionado argentino mostró una fuerte recuperación en la instancia eliminatoria. En los cuartos de final, derrotó a Fiji 7s por 24-17 y logró avanzar a semifinales, rompiendo una racha adversa en esa fase en Hong Kong.

El partido fue intenso y cambiante. Argentina comenzó mejor, con tries de Santiago Álvarez Fourcade y Marcos Moneta, quien volvió a ser determinante en ataque. Fiji reaccionó e igualó el marcador, pero la expulsión de Akuila Dranivotua le dio una ventaja clave al conjunto albiceleste.

El try decisivo llegó tras una gran jugada colectiva que volvió a tener a Moneta como protagonista, sellando su doblete en el encuentro.

El triunfo ante Fiji

La victoria ante Fiji tuvo un valor especial no solo por el rival, considerado uno de los grandes dominadores del seven, sino también por el contexto. Argentina había ganado apenas dos de sus 14 cruces históricos en cuartos de final en este torneo.

Tras el partido, Moneta destacó: “Amamos este torneo, amamos este estadio. Es un placer jugar contra los reyes del seven. Si decís rugby seven, lo primero que se te viene a la cabeza es Fiji”.

Durante la fase de grupos, Argentina había mostrado solidez con triunfos ante España 7s (38-14) y Uruguay 7s (40-19). La caída frente a Sudáfrica, marcada por la expulsión, cambió el panorama pero no el objetivo.

Ahora, el equipo argentino volverá a enfrentarse a España en semifinales, en busca de meterse en la final de uno de los torneos más emblemáticos del circuito.

El golpe de la tarjeta roja quedó atrás. Los Pumas 7’s respondieron con carácter y siguen en carrera.