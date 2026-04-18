Debut de Argentina en el Mundial 2026: cómo sacar la entrada gratuita para el Fan Festival de Kansas City

Quienes no puedan acceder a las tribunas en el estreno de la Albiceleste, podrán ubicarse en el fan fest que será gratuito.

El Mundial 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será una de las mayores fiestas del fútbol en toda su historia. Esta será la primera vez que habrá tres países organizadores y, con 48 selecciones como participantes, llegarán millones de hinchas para poder vivir una auténtica celebración del deporte.

Argentina, que llegará como campeona defensora del título, tendrá una gran concentración de fanáticos que estarán presentes con o sin entrada. Aquellos que no puedan obtener tickets, la experiencia ideal es el fan fest para disfrutar como si fuera una tribuna más del estadio.

El evento abrirá sus puertas durante 18 jornadas específicas entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2026, abarcando las fechas más importantes de la competencia internacional, incluyendo por supuesto los días de partido de la Selección Argentina. El predio elegido en Kansas City son los terrenos del Museo Nacional y Memorial de la Primera Guerra Mundial.

El predio contará con pantallas de alta resolución para transmitir los encuentros en vivo y se presentarán artistas reconocidos a nivel mundial como Flo Rida y The Chainsmokers . El acceso principal estará enmarcado por el "KC Heart Gateway" , una inmensa puerta con forma de corazón de 20 metros de altura que simboliza la hospitalidad de la ciudad y sirve como punto de referencia.

Para ingresar, todos los asistentes deberán pasar por estrictos controles de seguridad que incluirán detectores de metales. Una norma fundamental a tener en cuenta es que será obligatorio llevar pertenencias únicamente en bolsos o carteras transparentes para agilizar las revisiones.

Dentro del festival, los fanáticos podrán encontrar una amplia variedad de propuestas gastronómicas que van desde la famosa barbacoa de Kansas hasta opciones de comida internacional, junto con actividades interactivas patrocinadas por los socios oficiales de la FIFA.

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Cómo reservar el ingreso gratuito al Fan Fest del Mundial 2026

El acceso general a la sede no tiene costo alguno, pero para garantizar un flujo de personas ordenado, la organización exige realizar un trámite digital obligatorio previo. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial de la organización local (KC2026) y crear una cuenta de usuario proporcionando datos básicos. Una vez registrados, podrán solicitar el pase digital para las fechas deseadas. Estos boletos electrónicos comenzarán a enviarse por email a partir del 11 de mayo.

La recomendación principal es descargar el código QR y guardarlo directamente en el teléfono celular. Esto es clave porque en eventos de esta magnitud la señal de internet puede fallar debido a la saturación, y tener el pase offline agilizará notablemente la entrada.

Es fundamental tener en cuenta una restricción importante: aunque el pase general garantiza el derecho a ingresar de forma gratuita, el acceso definitivo al recinto será estrictamente por orden de llegada y estará sujeto a la capacidad máxima del lugar en ese momento. Por este motivo, para los partidos de mayor convocatoria, como el debut de Argentina, la única forma de asegurar el lugar es llegar varias horas antes de la apertura de puertas.

Otras alternativas: cuánto sale el Pase Premium y el Pase Legacy

Para aquellos que prefieren no depender de la capacidad del lugar o quieran evitar las largas filas bajo el sol, existen dos opciones de pago que garantizan el acceso al recinto en cualquier momento del día, incluso si la zona de entrada general se encuentra cerrada por haber alcanzado su límite.

La primera variante es el Pase Premium, que tiene un costo de 55 dólares. Esta opción ofrece varios beneficios: acceso a un sector exclusivo con vistas privilegiadas al escenario principal y las pantallas, carriles de entrada rápida para evitar las esperas del público general, baños privados para portadores del pase, puestos de comida y barras de bebidas con menor tiempo de espera.

La alternativa más completa y lujosa es el Pase Legacy, que tiene un valor de 225 dólares por persona. Este nivel de acceso está diseñado para quienes buscan el máximo confort: incluye todos los beneficios del Pase Premium, acceso a zonas VIP con terrazas elevadas para una visión panorámica de todo el festival, espacios cerrados con aire acondicionado y servicio de catering con comidas y bebidas seleccionadas incluidas dentro del precio del boleto.