Histórico debut en el fútbol: Marie-Louise Eta se convirtió en la primera entrenadora en dirigir en una liga top masculina

A pesar de sufrir una derrota, el foco se posó en el primer partido de una mujer al mando de un equipo masculinto. En este caso, se trató del Unión Berlín de Alemania.

La alemana Marie-Louise Eta marcó un antes y un después en el fútbol europeo al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en una de las cinco grandes ligas del continente. Su debut al frente del Unión Berlín , en la Bundesliga , quedó registrado como un hito histórico más allá del resultado deportivo.

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El estreno fue con derrota 2-1 ante Wolfsburgo , pero la trascendencia del momento superó ampliamente el marcador. La atención mediática fue masiva y reflejó la dimensión del acontecimiento en el fútbol internacional.

“Era consciente del revuelo. No se puede ignorar. Pero ahora se trataba de prepararnos de la mejor manera posible ”, expresó Eta en la previa, en declaraciones al medio alemán Bild.

Desde el inicio del encuentro, la entrenadora fue foco de las cámaras y de la cobertura global. Incluso, el propio plantel percibió el cambio de escenario: “ Nunca habíamos tenido tantos periodistas en nuestro campo de entrenamiento”, aseguró el futbolista Tom Rothe.

Durante el partido, Eta se mantuvo activa en la banda, dando indicaciones constantes. Tras el pitazo final, reunió a sus jugadores en el campo para una última charla, una imagen que reflejó liderazgo en un contexto cargado de simbolismo.

El desarrollo del partido

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto berlinés. A los 11 minutos, Patrick Wimmer abrió el marcador para la visita con un remate desde fuera del área. Ya en el complemento, Denan Pejcinovic amplió la ventaja tras un error defensivo.

El Unión Berlín reaccionó y generó varias ocasiones claras. Una de las más destacadas fue un remate de Andrej Ilic que impactó en el poste, lo que provocó una reacción visible de Eta, que se llevó las manos al rostro.

El descuento llegó sobre el final, cuando Oliver Burke marcó el 2-1, aunque no alcanzó para evitar la derrota en el histórico debut de la entrenadora.

La carrera de Marie-Louise Eta

El nombramiento de Eta no fue un hecho aislado en su carrera. En 2023, ya había hecho historia al convertirse en la primera mujer en integrar un cuerpo técnico masculino tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Antes de asumir el primer equipo, dirigió al conjunto sub-19 masculino del club, además de trabajar con el equipo juvenil femenino. Su crecimiento dentro de la estructura del Unión Berlín fue sostenido y respaldado por la institución.

Marie-Louise Eta Marie-Louise Eta también se lució como jugadora. DW

Como futbolista, Eta también dejó su marca: ganó la Champions League en 2010 y obtuvo tres títulos de liga alemana con el Turbine Potsdam, consolidándose como una referente del fútbol femenino en su país.

Su llegada al banco del primer equipo masculino se dio tras la salida del entrenador Steffen Baumgart, en medio de una racha negativa que había dejado al equipo en una posición incómoda en la tabla.

El histórico debut en la Bundesliga

Más allá de la derrota, el impacto de su debut representa un avance significativo en la inclusión dentro del fútbol profesional. Nunca antes una mujer había dirigido en la máxima categoría de las principales ligas europeas.

“Estoy encantada de que el club me haya confiado esta desafiante tarea”, señaló Eta tras su designación, confiada en poder revertir la situación deportiva.

Su presencia en el banco del Unión Berlín no solo marcó un hecho histórico, sino que también abrió una nueva puerta en un deporte que, hasta ahora, había mantenido barreras difíciles de romper.