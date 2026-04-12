El padre de Jack Doohan lanzó una frase polémica sobre Franco Colapinto y Alpine + Seguir en









Mick Doohan sugirió que la decisión de reemplazar a su hijo no fue solo deportiva y reavivó la discusión en la Fórmula 1.

El padre de Doohan arremetió contra el piloto argentino.

La decisión de Alpine de reemplazar a Jack Doohan por Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por las declaraciones de su padre, el múltiple campeón de motociclismo Mick Doohan.

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El expiloto dejó una frase que generó ruido en el paddock y reavivó la polémica sobre los verdaderos motivos detrás del cambio de pilotos en la escudería francesa. Según deslizó, la elección de Alpine no habría respondido exclusivamente al rendimiento en pista, lo que abrió interrogantes sobre factores externos en la decisión.

Las críticas del padre de Jack Doohan por la decisión de Alpine con Franco Colapinto: qué dijo Sus dichos no pasaron desapercibidos en el mundo de la Fórmula 1, donde desde hace tiempo se especula con la presión interna y la necesidad de los equipos de apostar por perfiles con proyección, impacto comercial o respaldo estructural.

El contexto no es menor. Doohan había tenido un rendimiento irregular en sus primeras carreras y no logró sumar puntos, lo que terminó allanando el camino para su reemplazo.

mick doohan Mick Doohan contra Colapinto: qué dijo. Sin embargo, las palabras de su padre pusieron en duda que ese haya sido el único factor determinante y volvieron a instalar el debate sobre cómo se toman este tipo de decisiones en la máxima categoría del automovilismo.

La irrupción de Colapinto, por su parte, generó expectativas y también tensiones, tanto dentro del equipo como entre los fanáticos, en un escenario donde cada movimiento es analizado al detalle. Así, lo que parecía una decisión puramente deportiva terminó escalando en una polémica mayor, alimentada por declaraciones que dejaron más preguntas que respuestas sobre el detrás de escena en Alpine.